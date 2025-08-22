Yoshi Enomoto’ya oturma izni verildi mi, sınır dışı mı edildi, Yoshi şu an nerede? Ünlü fenomen Türkiye'den ayrılmak zorunda olduğunu açıkladı!
Japon sosyal medya fenomeni Yoshi Enomoto, yıllardır yaşadığı ve hayatının büyük bir bölümünü Türkiye’de geçirdiği ülkeden üzülerek ayrılacağını duyurdu. 2015 yılında eğitim için Türkiye’ye gelen Enomoto, kısa süreli bir değişim programıyla ODTÜ’de başladığı akademik serüvenini İstanbul’daki yüksek lisans eğitimiyle devam ettirmiş ve Türkiye’de kalmaya karar vermişti. Şimdi ise Yoshi Enomoto’ya oturma izni verildi mi, sınır dışı mı edildi, Yoshi şu an nerede soruları gündemde.
Yoshi Enomoto oturma izni başvuru reddi gündeme geldi. Türkiye’yi ve kültürünü çok seven fenomen, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Şimdi ise Japonya'ya dönmek zorunda olan Yoshi hakkında detaylar merak edildi.
YOSHİ ENOMOTO'YA OTURMA İZNİ VERİLDİ Mİ?
Yoshi Enomoto 7 yıl boyunca Türkiye’de yaşamasına rağmen süresiz oturum izni almak için gerekli olan 8 yıllık şartı tamamlayamadığı için oturma izni başvurusu reddedildi.
Uzun yıllardır Türkiye’de eğitim almış ve sosyal medya üzerinden Türk kültürünü tanıtan Enomoto ülkede kalma hakkını elde edemediği için ülkesine dönmek zorunda.
YOSHİ ENOMOTO SINIR DIŞI MI EDİLDİ?
Yoshi Enomoto oturma izni alamadığı için Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı fakat sınır dışı edilmedi. Kendi isteğiyle Japonya’ya dönme kararı alan fenomen, herhangi bir yasal yaptırımla karşılaşmadı.
YOSHİ ŞU AN NEREDE?
En son yaptığı açıklamalara göre Yoshi Enomoto'nun Türkiye’den ayrılma hazırlıkları yaptığı ve Eylül ayında Japonya’ya geri döneceği öğrenildi. Sosyal medya üzerinden takipçilerine veda mesajları paylaşan Enomoto, Türkiye’ye olan sevgisini de dile getirdi.
YOSHİ ENOMOTO TÜRKİYE'DEN GİTTİ Mİ?
Henüz resmi olarak Türkiye’den ayrıldığı bildirilmemekle birlikte, Yoshi Enomoto ülkesine dönme sürecinde. Oturma izni alamadığı için uzun yıllar yaşadığı Türkiye’de kalamayacak olmanın üzüntüsünü sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
YOSHİ ENOMOTO JAPONYA'YA MI DÖNDÜ?
Oturma izni alamadığı için Yoshi Enomoto Japonya’ya dönmek zorunda kaldı. Türkiye’deki 7 yıllık hayatını geride bırakan fenomen, sosyal medya hesaplarından Türkiye’ye olan sevgisini dile getirerek, takipçilerine teşekkür etti.