Yoshi Enomoto’ya oturma izni verildi mi, sınır dışı mı edildi, Yoshi şu an nerede? Ünlü fenomen Türkiye'den ayrılmak zorunda olduğunu açıkladı!

Yoshi Enomoto oturma izni başvuru reddi gündeme geldi. Türkiye’yi ve kültürünü çok seven fenomen, sosyal medyada paylaştığı içeriklerle kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Şimdi ise Japonya'ya dönmek zorunda olan Yoshi hakkında detaylar merak edildi.

YOSHİ ENOMOTO'YA OTURMA İZNİ VERİLDİ Mİ?

Yoshi Enomoto 7 yıl boyunca Türkiye’de yaşamasına rağmen süresiz oturum izni almak için gerekli olan 8 yıllık şartı tamamlayamadığı için oturma izni başvurusu reddedildi.

YOSHİ ENOMOTO SINIR DIŞI MI EDİLDİ?

Yoshi Enomoto oturma izni alamadığı için Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı fakat sınır dışı edilmedi. Kendi isteğiyle Japonya’ya dönme kararı alan fenomen, herhangi bir yasal yaptırımla karşılaşmadı.

YOSHİ ŞU AN NEREDE?

YOSHİ ENOMOTO TÜRKİYE'DEN GİTTİ Mİ?

YOSHİ ENOMOTO JAPONYA'YA MI DÖNDÜ?

