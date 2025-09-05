Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güncelleme:
Yunanistan - Belarus maçı saat kaçta, hangi kanal veriyor?
Haberler Haberleri

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde heyecan dorukta... Bu akşam C Grubu'nda yer alan takımlardan Yunanistan ve Belarus maçı var. Futbolseverler yakından takip ediyor, maç öncesi internette Yunanistan - Belarus maçı saat kaçta, hangi kanalda? diye aramalar var. Peki Yunanistan - Belarus maçı ilk 11'ler belli mi? İşte Yunanistan - Belarus maçına doğru sonra dakika gelişmeleri...

Futbolseverler bu akşam iki büyük maçı bekliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Yunanistan ile Belarus karşı karşıya gelecek. Aynı grupta olan Danimarka ve İskoçya da bu akşam karşılaşacak. Dev maç öncesi Yunanistan-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? diye araştırmalar başladı. Siz değerli okurlarımız için detayları haberimizde paylaştı. 

YUNANİSTAN-BELARUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki Yunanistan ve Belarus maçı bu akşam (5 Eylül Cuma) saat 21.45'te oynanacak.

YUNANİSTAN-BELARUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak Yunanistan-Belarus maçı EXXEN ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ Mİ?

 Yunanistan - Belarus maçı ilk 11'leri henüz belli değil. Karşılaşmaya kısa bir süre kala açıklanacaktır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

