Yunanistan - Belarus maçı saat kaçta, hangi kanal veriyor?

Futbolseverler bu akşam iki büyük maçı bekliyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'nda Yunanistan ile Belarus karşı karşıya gelecek. Aynı grupta olan Danimarka ve İskoçya da bu akşam karşılaşacak. Dev maç öncesi Yunanistan-Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? diye araştırmalar başladı. Siz değerli okurlarımız için detayları haberimizde paylaştı.

YUNANİSTAN-BELARUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki Yunanistan ve Belarus maçı bu akşam (5 Eylül Cuma) saat 21.45'te oynanacak.

YUNANİSTAN-BELARUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda oynanacak Yunanistan-Belarus maçı EXXEN ekranlarından yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ Mİ?

Yunanistan - Belarus maçı ilk 11'leri henüz belli değil. Karşılaşmaya kısa bir süre kala açıklanacaktır.