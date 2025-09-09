2025 yılı itibarıyla yurt dışı çıkış harcı güncellenmiştir. Yurt dışına seyahat etmeden önce pasaport ve vize işlemlerinin dışında yurt dışı çıkış harcı ödemesinin yapılması da zorunludur. Bu ödemenin yapılmaması durumunda, sınır kapılarından geçişe izin verilmez.

Şu anda "Yurt dışı çıkış harcı ne zaman ödenir?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte tüm ayrıntılar...

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NE ZAMAN ÖDENİR?

Dijital ortamda ödenen yurt dışı çıkış harcı, ödeme tarihinden itibardan sadece 30 için geçerli sayılmaktadır. Bu sürenin dolması durumunda harç kullanılamaz ve yeniden ödeme yapılması gerekir. Bu sebeple yurt dışı çıkış harcı ödemesinin seyahatten en az 1 ay önce gerçekleştirilmesi önemlidir.

Yurt dışı çıkış harcı ödemeleri, elektronik sistemler aracılığıyla Eniyet Genel Müdürlüğü ile anlık olarak entegre edilir. Herhangi bir makbuz taşımaya gerek kalmadan ödeme bilgisi sistem üzerinden otomatik olarak aktarılır.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI NASIL ÖDENİR?

Yurt dışı çıkış harcı, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı banka, ATM ya da PTT üzerinden ödenebilir. Ayrıca havalimanı ve sınır kapılarındaki kiosk cihazlarından da dijital olarak ödeme gerçekleştirilmektedir.