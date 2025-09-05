Zabıt katipliği sonuçları açıklandı mı?

İstanbul Anadolu Adliyesi’ne alınacak 190 sözleşmeli zabıt katibi için yapılan başvuruların ardından adaylar, sonuçların açıklandığına dair gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, Zabıt katipliği sonuç sorgulama ekranı...

ZABIT KATİPLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı, İstanbul Anadolu Adliyesi için sözleşmeli zabıt katibi alımı aday tespit sonuçlarını 5 Eylül 2025 tarihinde resmi olarak açıkladı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulama yapabiliyor.

Genel Mezuniyet alanından 5.516 adayın başvurduğu sınavda, her KPSS puan türü için kadro sayısının 10 katı kadar aday (toplam 4.548) uygulamalı klavye sınavına davet edildi.

ZABIT KATİBİ ALIMI BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA

Adalet Bakanlığı, sözleşmeli zabıt katibi sonuçları açıkladı. Sonuçlar, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nın resmi internet sitesi (https://istanbulanadolu.adalet.gov.tr) üzerinden yayınlandı.

Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabiliyor.

ZABİT KATİBİ ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMALI SINAVI NE ZAMAN?

Uygulamalı klavye sınavı, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek. Adaylara, bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için sınav yapılacak. Bu aşamada başarılı olanlar sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yerleri en geç 22 Eylül 2025 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.