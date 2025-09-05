Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Zabıt katipliği sonuçları açıklandı mı?

Zabıt katipliği sonuçları açıklandı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Zabıt katipliği sonuçları açıklandı mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı’nın 2025 yılı sözleşmeli zabıt katibi alımı için başvuru yapan binlerce aday, sonuçların açıklanmasını bekliyordu. Adalet Bakanlığı "Sözleşmeli Zabıt Kâtibi Alımı Aday Tespit Sonuçları" için yazılı açıklama yaptı. Peki, Zabıt katipliği sonuçları açıklandı mı?

İstanbul Anadolu Adliyesi’ne alınacak 190 sözleşmeli zabıt katibi için yapılan başvuruların ardından adaylar, sonuçların açıklandığına dair gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, Zabıt katipliği sonuç sorgulama ekranı...

ZABIT KATİPLİĞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı, İstanbul Anadolu Adliyesi için sözleşmeli zabıt katibi alımı aday tespit sonuçlarını 5 Eylül 2025 tarihinde resmi olarak açıkladı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulama yapabiliyor.

Genel Mezuniyet alanından 5.516 adayın başvurduğu sınavda, her KPSS puan türü için kadro sayısının 10 katı kadar aday (toplam 4.548) uygulamalı klavye sınavına davet edildi.

Zabıt katipliği sonuçları açıklandı mı? - 1. Resim

ZABIT KATİBİ ALIMI BAŞVURU SONUÇ SORGULAMA

Adalet Bakanlığı, sözleşmeli zabıt katibi sonuçları açıkladı. Sonuçlar, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’nın resmi internet sitesi (https://istanbulanadolu.adalet.gov.tr) üzerinden yayınlandı. 

Adaylar sonuçlarını T.C kimlik numaraları ve doğum tarihleriyle sorgulayabiliyor. 

ZABİT KATİBİ ALIMI SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Zabıt katipliği sonuçları açıklandı mı? - 2. Resim

ZABIT KATİPLİĞİ UYGULAMALI SINAVI NE ZAMAN?

Uygulamalı klavye sınavı, 13 Eylül 2025 Cumartesi günü gerçekleşecek. Adaylara, bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için sınav yapılacak. Bu aşamada başarılı olanlar sözlü sınava girmeye hak kazanacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav yerleri en geç 22 Eylül 2025 Pazartesi günü sınavı yapan adalet komisyonlarının adliye internet sitesinde yayınlanacak olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Trabzonspor transferi duyurdu: Bouchouari'nin maliyeti belli olduTrump düğmeye bastı! ABD vatandaşlarını gözaltına alan ülkelere yaptırım
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye Japonya voleybol maçı nereden izlenir? - HaberlerTürkiye Japonya voleybol maçı nereden izlenir?Bugün İstanbul'da saat kaça kadar yağmur yağacak? 6 Eylül 2025 İstanbul hava durumu - HaberlerBugün İstanbul'da saat kaça kadar yağmur yağacak? 6 Eylül 2025 İstanbul hava durumuRektör atanan üniversiteler hangileri? Resmi Gazetede yayımlandı - HaberlerRektör atanan üniversiteler hangileri? Resmi Gazetede yayımlandıMarmara Üniversitesine yeni rektör: Prof. Dr. Mehmet Emin Okur kimdir? - HaberlerMarmara Üniversitesine yeni rektör: Prof. Dr. Mehmet Emin Okur kimdir?CHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman, saat kaçta? - HaberlerCHP Olağanüstü Kurultayı ne zaman, saat kaçta?TOKİ'nin yüzde 25 indirimli konut kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları neler? - HaberlerTOKİ'den yüzde 25 indirimli konut kampanyası
Sonraki Haber Yükleniyor...