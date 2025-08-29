Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Zeki Murat Göle kimdir?

Zeki Murat Göle kimdir?

Zeki Murat Göle kimdir?
Fenerbahçe, Jose Mouriho ile yollarını ayırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktörlüğüne ise Zeki Murat Göle ismi gündeme geldi. Kulüp içindeki deneyimiyle tanınan Göle, muhtemel yeni teknik direktör olarak taraftarın dikkatini çekmeyi başardı.

Fenerbahçe'nin Portekizli dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Bunun üzerine Zeki Murat Göle ismi gündeme geldi.

Zeki Murat Göle; Jorge Jesus, Erol Bulut, Vitor Pereira, Emre Belözoğlu ve Tahir Karapınar gibi isimlerin yardımcılıklarını yapan deneyimli bir isimdir. 

ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?

Zeki Murat Göle 26 Eylül 1979 yılıda İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi'nde beden eğitimi bölümünden mezun oldu .

Türk futbol teknik direktörü olan Göle  şu anda Fenerbahçe'de José Mourinho'nun yardımcı antrenörlüğünü yapmaktadır.

Zeki Murat Göle, Fenerbahçe'de geçici olarak 2 karşılaşmada teknik direktörlük görevini üstlendi. Kulüpte yardımcı antrenör olarak ise İsmail Kartal (70 maç), Jorge Jesus (52 maç), Erol Bulut (34 maç), Vítor Pereira (25 maç), Emre Belözoğlu (10 maç), Tahir Karapınar (9 maç), João de Deus (2 maç) ile çalışmıştır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

