Zilhicce ayı ne zaman başlayacak? İlk 10 gününün denk geldiği günler

Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce ayının ilk 10 gününün denk geldiği tarihler merak ediliyor. 2025 yılı için Zilhicce ayının denk geldiği tarihler belli oldu. Kurban Bayramı ile hac ibadetinin gerçekleştiği önemli bir dönemdir.

İslam dünyasında hac ibadeti ve Kurban Bayramı'nın idrak edildiği Zilhicce ayı, 2025 yılında denk geldiği tarihler merak ediliyor. Özellikle ilk 10 gününün önemi araştırılırken Zilhicce ayının denk geldiği günler belli oldu.

ZİLHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zilhicce ayı Hicri takvime göre 28 Mayıs 2025 Çarşamba günü başlıyor. Zilhicce ayı İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin yerine getirildiği ve Kurban Bayramı'nın kutlandığı ay olarak önemlidir.

ZİLHİCCE AYININ İLK 10 GÜNÜ NE ZAMANA DENK GELİYOR?

2025 yılında Zilhicce ayının ilk 10 günü, 28 Mayıs Çarşamba gününden 6 Haziran Cuma günleri arasına denk geliyor. Zilhicce'nin 10. günü Kurban Bayramı'nın 1. gününe denk geliyor. Bu 10 günlük dönemde yapılan ibadetlerin sevabı katlanıyor.

Peygamber efendimiz, Zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerin, diğer aylarda yapılan amellerden daha kıymetli olduğunu bildirince, Eshab-ı kiram, (Ya Resulallah, bu ayın ilk günleri yapılan ameller, Allah yolundaki cihaddan da mı daha kıymetlidir?) dediklerinde, (Evet, cihaddan da kıymetlidir, ancak canını, malını esirgemeden savaşıp şehit olanın cihadı daha kıymetlidir) buyurdu. (Buhârî)

ZİLHİCCENİN İLK 10 GÜNÜ

Zilhiccenin ilk on gecesinin faziletleri merak ediliyor. Hac ibadeti ve Kurban Bayramı'nın idrak edildiği dönemdir. Bu ayın ilk 10 gününde yapılan ibadetlerin sevabı katlanıyor.

Hadislerde Zilhiccenin ilk on günü yapılan ibadetlerinin sevabının katlanacağı ve kıymetinin çok olduğu ifade ediliyor.

Zilhiccenin ilk on gecesinde yapılan amel için, 700 misli sevab verilir. (Beyheki)

Zilhiccenin ilk 9 günü oruç tutan, her günü için yüz köle azat etmiş veya cihad edenlere yüz at vermiş yahut Kâbe’ye kurban için yüz deve göndermiş gibi sevab alır. (R. Nasıhin)