Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimini bekliyor. 1. tur maçlarının ardından 2. tura çıkan 45 takım belli olmuştu. Eşleşmeler gündeme geldi. Geri sayım başladı, kura çekimine çok az kaldı. Peki Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) önceden duyurmuştu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi için heyecan dorukta. Bilindiği üzere 2. tura yükselen 45 takım oldu. Kura çekimine 1. turu geçen 45, Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım katılacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Hepsi belli oldu.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimleri açıklanan bilgilere göre bugün (8 Eylül 2025 Pazartesi) saat 15.00'te başlayacak. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla Riva'da gerçekleştirilecek kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turuna katılacak olan takımlar şu şekilde; 

Trendyol 1. Lig

Adana Demirspor

Atakaş Hatayspor

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.

Manisa Futbol Kulübü

Özbelsan Sivasspor

Sipay Bodrum FK

NESİNE 2. LİG

Adana 01 Futbol Kulübü SK

Altınordu

Batman Petrol Spor A.Ş.

Beykoz Anadolu Spor A.Ş.

GMG Kastamonuspor

Karacabey Belediye Spor A.Ş.

Kuzey Boru 68 Aksaray Belediye Spor

Menemen Futbol Kulübü

Seza Çimento Elazığspor

NESİNE 3. LİG

52 Orduspor FK

Ağrı 1970 Spor Kulübü

Amasyaspor FK

Ayvalıkgücü Belediyespor

Balıkesirspor

Çorlu Spor 1947

Düzcespor

Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor

Karşıyaka

Kırıkkale FK Spor Kulübü

Küçükçekmece Sinop Spor Faal. A.Ş.

Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü

Pazarspor

Sebat Gençlik Spor

Silifke Belediye Spor

Silivrispor

Tire 2021 Futbol Kulübü

Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş.

