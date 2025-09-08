Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?
Futbolseverler Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimini bekliyor. 1. tur maçlarının ardından 2. tura çıkan 45 takım belli olmuştu. Eşleşmeler gündeme geldi. Geri sayım başladı, kura çekimine çok az kaldı. Peki Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) önceden duyurmuştu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi için heyecan dorukta. Bilindiği üzere 2. tura yükselen 45 takım oldu. Kura çekimine 1. turu geçen 45, Trendyol 1. Lig'den 6, Nesine 2. Lig'den 9 ve Nesine 3. Lig'den 18 takım katılacak. Peki Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? Hepsi belli oldu.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 2. tur kura çekimleri açıklanan bilgilere göre bugün (8 Eylül 2025 Pazartesi) saat 15.00'te başlayacak. Kulüp temsilcilerinin katılımıyla Riva'da gerçekleştirilecek kura çekimi A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. turuna katılacak olan takımlar şu şekilde;
Trendyol 1. Lig
Adana Demirspor
Atakaş Hatayspor
Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.
Manisa Futbol Kulübü
Özbelsan Sivasspor
Sipay Bodrum FK
NESİNE 2. LİG
Adana 01 Futbol Kulübü SK
Altınordu
Batman Petrol Spor A.Ş.
Beykoz Anadolu Spor A.Ş.
GMG Kastamonuspor
Karacabey Belediye Spor A.Ş.
Kuzey Boru 68 Aksaray Belediye Spor
Menemen Futbol Kulübü
Seza Çimento Elazığspor
NESİNE 3. LİG
52 Orduspor FK
Ağrı 1970 Spor Kulübü
Amasyaspor FK
Ayvalıkgücü Belediyespor
Balıkesirspor
Çorlu Spor 1947
Düzcespor
Eti Gübre Mazıdağı Fosfat Spor
Karşıyaka
Kırıkkale FK Spor Kulübü
Küçükçekmece Sinop Spor Faal. A.Ş.
Kütahyaspor Futbol Spor Kulübü
Pazarspor
Sebat Gençlik Spor
Silifke Belediye Spor
Silivrispor
Tire 2021 Futbol Kulübü
Zonguldak Spor Futbol Kulübü A.Ş.