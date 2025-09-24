Zirai don ödemeleri ne zaman yatacak, kimler faydalanacak?

Zirai don desteğiyle ilgili Resmi Gazete kararı, 1 Şubat - 13 Nisan 2025 tarihleri arasında yaşanan don afeti nedeniyle ürünleri zarar gören çiftçilere bir nebze olsun moral oldu. Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, bu dönemde tarımsal üretim faaliyetleri zarar gören ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan üreticilere, hasar oranlarına göre destek ödemesi yapılacak. Akıllarda ise ödemelerin yapılacağı tarihin ne zaman olacağı sorusu yer aldı. Peki Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacak, Zirai don desteği hangi ürünleri kapsıyor, kimler faydalanacak? İşte ayrıntılar...

ZİRAİ DON ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2025 yılında meydana gelen zirai don nedeniyle ürünleri hasar gören çiftçilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ödemeler için 30 Nisan-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında sisteme girişi yapılmış veriler dikkate alınacak. Bu veriler üzerinden hesaplanan destekler, T.C. Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere ödenecek. Ödemeler, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından elektronik ortamda bankaya iletilecek. Banka, ödediği destek tutarının yüzde 0,5’i oranında komisyon alacak.

HANGİ ÜRÜNLER ZİRAİ DON DESTEĞİ KAPSAMINDA?

Zirai don ödeneği kapsamında olan ürünler merak konusu oldu. 2025 üretim yılı için 13 Nisan'a kadar Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtları bulunan, Antep fıstığı, armut, ayva, badem, ceviz, elma, erik, fındık, kayısı, kiraz, limon, mandalina, portakal, şeftali/ nektarin, üzüm, vişne ürünleri zirai don destek ödemeleri kapsamında olacak.

Karar, 1 Şubat-13 Nisan 2025 tarihleri arasında don afetinin yaşandığı illerde, ürünlerinde yüzde 20 ve üzeri hasar tespit edilen çiftçileri kapsıyor. Hasar tespitleri, Çiftçi Kayıt Sistemi ve Doğal Afet Tespit Girişi Modülü üzerinden yapılacak. Üreticilerin, bu dönemde gerçekleşen girdi maliyetleri hasar oranına göre hesaplanarak ödenecek.

ZİRAİ DON ÖDEMELERİNDEN KİMLER YARARLANACAK?

Zirai don ödemesinde tarım sigortası bulunmayan, sigortası olup don teminatı olmayan, sigortasında don teminatı olan fakat tazminat alamayan çiftçiler yararlanacak.