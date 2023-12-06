6 Aralık 2023 11:08 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 11:18

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankara'da devrilen üniversite otobüsünde ölü yaralı var mı merak ediliyor. Ankara’da servis otobüsü demir bariyerleri aşarak devrildi. 6 Aralık günü meydana gelen kazanın detayları araştırıldı. Peki, Ankara'da devrilen üniversite otobüsünde ölü yaralı var mı? Son dakika! Ankara otobüs kazası son durum nedir? İşte detaylar...

ANKARA'DA DEVRİLEN ÜNİVERSİTE OTOBÜSÜNDE ÖLÜ, YARALI VAR MI?

6 Aralık günü saat 09.00 civarında Etimesgut ilçesi Bağlıca Bulvarı’nda gerçekleşen kazanın detayları aratılıyor. Servis otobüsü demir bariyerleri aşarak devrildi. Kazada ise 2 kişi yaralandı. Başkent Üniversitesi’ne ait B.Ü. idaresindeki servis otobüsünün sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle beraber demir bariyerlere çarpmasıyla kaza meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.