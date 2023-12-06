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    Ankara'da devrilen üniversite otobüsünde ölü yaralı var mı? Son dakika! Ankara otobüs kazası son durum nedir?

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Ankara&#039;da devrilen üniversite otobüsünde ölü yaralı var mı? Son dakika! Ankara otobüs kazası son durum nedir?
    Ankara, Kaza

    Ankara'da devrilen üniversite otobüsünün ardından vatandaşlar kazanın son durumunu merak ediyor. Korkutan kazanın ardından Ankara'da devrilen üniversite otobüsünde ölü yaralı var mı? Son dakika! Ankara otobüs kazası son durumu merak edildi. Detaylar...

    Ankara'da devrilen üniversite otobüsünde ölü yaralı var mı merak ediliyor. Ankara’da servis otobüsü demir bariyerleri aşarak devrildi. 6 Aralık günü meydana gelen kazanın detayları araştırıldı. Peki, Ankara'da devrilen üniversite otobüsünde ölü yaralı var mı? Son dakika! Ankara otobüs kazası son durum nedir? İşte detaylar...

    ANKARA'DA DEVRİLEN ÜNİVERSİTE OTOBÜSÜNDE ÖLÜ, YARALI VAR MI?

    6 Aralık günü saat 09.00 civarında Etimesgut ilçesi Bağlıca Bulvarı’nda gerçekleşen kazanın detayları aratılıyor. Servis otobüsü demir bariyerleri aşarak devrildi. Kazada ise 2 kişi yaralandı. Başkent Üniversitesi’ne ait B.Ü. idaresindeki servis otobüsünün sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesiyle beraber demir bariyerlere çarpmasıyla kaza meydana geldi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ankara'da devrilen üniversite otobüsünde ölü yaralı var mı? Son dakika! Ankara otobüs kazası son durum nedir?

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