Ankara'da üniversite servis otobüsü devrildi

6 Aralık 2023 10:46 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 12:22

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ankara'da Bağlıca Bulvarı'nda Etimesgut ilçesinde kaza meydana geldi. Başkent Üniversitesi'ne ait öğrenci servis aracı devrildi. B.Ü. idaresindeki 06 C 0566 plakalı servis otobüsünün lastiğinin patlamasıyla panik yapan şoförünün yoldan çıkmasıyla devrildi.

2 KİŞİ YARALANDI

TGRT Haber muhabbiri Serkan Kılıç'ın aktardığına göre, servis aracında 4 öğrenci ve bir şoför vardı. Meydana gelen kazada az öğrenci olması ve trafik yoğunluğunun olmaması olası bir faciayı önledi. Kazada bir öğrenci ve servis şoförü hafif yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.