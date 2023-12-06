Ankara'da üniversite servis otobüsü devrildi
Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara Bağlıca Bulvarı'nda sabah saatlerinde üniversite servis otobüsü devrildi.
Ankara'da Bağlıca Bulvarı'nda Etimesgut ilçesinde kaza meydana geldi. Başkent Üniversitesi'ne ait öğrenci servis aracı devrildi. B.Ü. idaresindeki 06 C 0566 plakalı servis otobüsünün lastiğinin patlamasıyla panik yapan şoförünün yoldan çıkmasıyla devrildi.
2 KİŞİ YARALANDI
TGRT Haber muhabbiri Serkan Kılıç'ın aktardığına göre, servis aracında 4 öğrenci ve bir şoför vardı. Meydana gelen kazada az öğrenci olması ve trafik yoğunluğunun olmaması olası bir faciayı önledi. Kazada bir öğrenci ve servis şoförü hafif yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden ekipler yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.