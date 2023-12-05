Japonya'da düşen ABD uçağından çok sayıda askerin cesedine ulaşıldı

5 Aralık 2023 16:46 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 16:52

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD yakın zamanda iki askeri uçak kazasıyla sarsılmıştı. Geçtiğimiz hafta Japonya'nın güney açıklarında düşen, ABD Hava Kuvvetlerine ait 'CV-22 Osprey' tipi askeri nakliye uçağıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Japonya'nın resmi haber ajansı Kyodo'nun aktardığına göre, Japonya Sahil Güvenliği, ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında geçen hafta düşen, içerisinde 8 kişinin bulunduğu ABD ordusuna ait askeri uçağa ilişkin bir açıklama yapıldı.

6 ASKERİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Açıklamada, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), Sahil Güvenlik ve yerel balıkçıların işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda şu ana kadar uçak mürettebatından 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 2 kişi için arama faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Tokyo'nun batısındaki Yokota Hava Üssü'nde görev yapan ABD Hava Kuvvetlerine ait "CV-22 Osprey" nakliye uçağı, 29 Kasım'da yerel saatle 14.40 sularında ülkenin güneyindeki Yakuşima Adası açıklarında düşmüştü.

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, kaza sonrası açıklamasında, ABD'ye, bu hava araçlarının güvenliğini teyit etmesi çağrısında bulunmuştu.

Japonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "CV-22 Osprey" tipi nakliye uçaklarının, şimdilik yerde tutulacağı bildirilmişti.

AKDENİZ'DE DÜŞEN UÇAKTA 5 ASKER ÖLMÜŞTÜ

Yaklaşık 2 hafta önce ise ABD tarafından Doğu Akdeniz'de düşen askeri eğitim uçağında bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtilmişti.

İlk açıklamada can kaybıyla ilgili detay verilmezken ABD Avrupa Komutanlığı, daha sonraki açıklamasında uçakta bulunan 5 askerin yaşamını kaybettiğini duyurmuştu.

Eğitim uçağının düştüğü kazayla ilgili soruşturma açıldığı ancak düşmanca bir eylem ihtimali dışlanmıştı.