Askeri Güç Sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Dünyanın En Güçlü Orduları sıralamasında Türkiye kaçıncı?

11 Ocak 2024 14:33 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 14:40

Ulusların mevcut gücü ile ilgili teknoloji, lojistik, askeri birim sayısı gibi 60’tan fazla unsur göz önünde bulundurularak yapılan 2024 Askeri Güç Sıralaması belli oldu. Türkiye’nin de ilk 10 ülke arasında yer aldığının açıklanmasının ardından sıralamanın detayları en çok araştırılan konular arasında yer almakta. ABD, Rusya, Hindistan, Çin,Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerinde yer aldığı sıralamada Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye 2024 Asker gücü sıralamasında kaçıncı?

ASKERİ GÜÇ SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

Her yıl yapılan ve bu yıl 145 ülkenin yer aldığı sıralamada Türkiye 0,1697 (0,0000 puan mükemmel) puanla 8. Sırada yer aldı. Türkiye, Askeri Güç sıralamasında Pakistan, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Yunanistan, İran ve İsrail gibi birçok ülkeyi geride bıraktı. Sıralamanın zirvesinde 0,0699 puan ile ABD yer alırken, 145. sırada ise 6.3704 puan ile Butan yer aldı.

İŞTE 2024 ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI!