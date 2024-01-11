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    Askeri Güç Sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Dünyanın En Güçlü Orduları sıralamasında Türkiye kaçıncı?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    GFP, küresel askeri güç 2024 sıralamasını açıkladı. Askeri birim miktarı, teknoloj, mali durum, lojistik yetenek ve coğrafi konum gibi 60’tan fazla faktörü göz önünde bulundururak yapılan Askeri güç sıralaması detaylı çalışmalar sonrası belli oldu. Sıralamanın belli olmasının ardından birçok kişi internette Askeri Güç Sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye 2024 Asker gücü sıralamasında kaçıncı? Sorularını araştırıyor. İşte detaylar…

    Askeri Güç Sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Dünyanın En Güçlü Orduları sıralamasında Türkiye kaçıncı?
    Hayatın İçinden Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ulusların mevcut gücü ile ilgili teknoloji, lojistik, askeri birim sayısı gibi 60’tan fazla unsur göz önünde bulundurularak yapılan 2024 Askeri Güç Sıralaması belli oldu. Türkiye’nin de ilk 10 ülke arasında yer aldığının açıklanmasının ardından sıralamanın detayları en çok araştırılan konular arasında yer almakta. ABD, Rusya, Hindistan, Çin,Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkelerinde yer aldığı sıralamada Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye 2024 Asker gücü sıralamasında kaçıncı?

    ASKERİ GÜÇ SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

    Her yıl yapılan ve bu yıl 145 ülkenin yer aldığı sıralamada Türkiye 0,1697 (0,0000 puan mükemmel) puanla 8. Sırada yer aldı. Türkiye, Askeri Güç sıralamasında Pakistan, İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Yunanistan, İran ve İsrail gibi birçok ülkeyi geride bıraktı. Sıralamanın zirvesinde 0,0699 puan ile ABD yer alırken, 145. sırada ise 6.3704 puan ile Butan yer aldı.

    Askeri Güç Sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Dünyanın En Güçlü Orduları sıralamasında Türkiye kaçıncı?

    İŞTE 2024 ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI!

    1. ABD
    2. Rusya
    3. Çin
    4. Hindistan
    5. Güney Kore
    6. İngiltere
    7. Japonya
    8. TÜRKİYE
    9. Pakistan
    10. İtalya
    11. Fransa
    12. Brezilya
    13. Endonezya
    14. İran
    15. Mısır

     

    Düzenleyen:  - Hayatın İçinden
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AskerTürk OrdusuAskeri Güç Sıralaması
    Haberler > Hayatın İçinden > Askeri Güç Sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Dünyanın En Güçlü Orduları sıralamasında Türkiye kaçıncı?
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