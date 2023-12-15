İstanbul yeni M14 Altunizade-Çamlıca-Ferah Mahallesi-Bosna Bulvarı Metro durakları nedir? Bosna Bulvarı metrosu nereden, nereye gidiyor?

15 Aralık 2023 12:04 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 12:12

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul'da açılacak olan yeni M14 metrosunun durakları vatandaşlar tarafından araştırıldı. İstanbul'un Anadolu yakasında açılacak olan M14 metrosunun ne zaman açılacağı merak edildi. Arama motorlarında İstanbul yeni Altunizade-Çamlıca-Ferah Mahallesi-Bosna Bulvarı Metro durakları nedir? Bosna Bulvarı metrosu nereden, nereye gidiyor? soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

İSTANBUL YENİ M14 ALTUNİZADE - BOSNA BULVARI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

M14 metrosu henüz inşa halindedir. Tahmini kullanıma açılış tarihi Temmuz 2024 olarak duyuruldu.

Adil Karaismailoğlu, M14 metrosu ile ilgili , "Altunizade istasyonundan Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu ve yine Altunizade'de metrobüs hattı ile entegre olacak projenin hizmete alınmasıyla Bosna Bulvarı-Gayrettepe arası seyahat süresi 19 dakika, Bosna Bulvarı-Çekmeköy arası seyahat süresi 32 dakika, Ferah Mahallesi-Söğütlüçeşme arası seyahat süresi 11 dakika, Ferah Mahallesi- Taksim arası seyahat süresi 33 dakika, Ferah Mahallesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 50 dakika ve Bosna Bulvarı-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi de 50 dakika olacak." sözlerini söyledi.

M14 METROSU DURAKLARI NEDİR?

İstanbul'un yeni M14 metro hattı Kısıklı ile Çamlıca Camii arasında olacak şekilde M6 Metro Hattı gibi bir küçük metro hattı olarak inşa edileceği söyleniyordu. Sonralarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu projeyi iptal edildiğini açıklamasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, metro projesinin normal bir metro hattı olacak şekilde revize ederek, projenin inşasını üstlendi. M14 hattının ilk istasyonu Altunizade olurken son istasyonunu ise önce -proje halindeki Büyük İstanbul Tüneli'ne aktarma yapılabilmesi için- Bosna Bulvarı olarak, daha sonra ise -M12 hattına aktarma yapılabilmesi için- Kâzım Karabekir olarak belirlenmiştir.