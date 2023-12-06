Oktay Derelioğlu kimdir? Oktay Derelioğlu eşi kim, kiminle evli? Oktay Derelioğlu son durumu ne?

6 Aralık 2023 17:16 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:24

Editör: Sinem Sergin / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul Kadıköy’de eski Milli futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşi seyir halindeyken yol verdikleri aracın sürücüleri tarafından darp edildi. İki şehir magandası araçlarını Derelioğlu çiftinin önüne kırdı ve onlara saldırdı. Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, cadde ortasında bir grup tarafından öldüresiye dövüldü. Polis şikayet üzerine 2 kişiyi gözaltına aldı. Yaşanan olayda yaralanan Oktay Derelioğlu’nun kim olduğu Oktay Derelioğlu kaç yaşında arama motorlarında araştırılıyor. İşte Oktay Derelioğlu’nun biyografisi ve hakkında merak edilenler.

OKTAY DERELİOĞLU KİMDİR?

Oktay Derelioğlu 17 Aralık 1975 tarihinde İstanbul’da doğdu. Santrfor mevkiinde oynamış Türk eski milli futbolcu ve teknik direktördür. 48 yaşındadır. Başak Derelioğlu ile evlidir 1985 yılında Fatih Karagümrük altyapısında futbola başladı. Fatih Karagümrük , Trabzonspor, Beşiktaş, Siirt Jetpaspor, Gaziantepspor, Las Palmas, Trabzonspor, Fenerbahçe, Samsunspor, FC Nürnberg Akçaabat Sebatspor ,Hazar Lankaran,Sakaryadpor, İstanbulspor, Yalovaspor takımlarında forma giydi.

Toplamda 250 Süper Lig maçına çıkan Oktay Derelioğlu, attığı 119 golle 100'ler kulübüne dahil olan futbolculardandır. Bunun yanında UEFA mücadelelerinde 16 gol kaydetmeyi başarmıştır. Bunların 14'ünü Beşiktaş formasıyla kaydeden futbolcu, hâlen Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında en çok gol atan futbolcusudur. 85 kez millî takımlara çağrılan Oktay Derelioğlu, 13 kez Türkiye U-16, 2 kez Türkiye U-17, 35 kez Türkiye U-18, 14 kez Türkiye U-21, 18 kez de Türkiye A millî takım forması olmak üzere toplam 82 kez millî formayı giymiştir ve bu müsabakalarda 42 gol kaydetmiştir.

A MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Oktay Derelioğlu, 15 Kasım 1995'te İsveç ile oynanan 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçı kadrosuna çağrıldı ve sahaya ilk 11'de çıkarak kariyerinde ilk kez A Millî formayı giydi. Türkiye, bu turnuvaya tarihinde ilk kez katılmayı başarsa da teknik direktör Fatih Terim tarafından millî takım kadrosuna alınmadı. Türkiye formasını ikinci kez, 1998 FIFA Dünya Kupası elemeleri ikinci maçında giyen futbolcu, San Marino karşısında millî takım kariyerinin ilk gollerini kaydetti. Türkiye'nin 7-0 kazandığı maçta 4 gol atan Oktay, Zeki Rıza Sporel'den sonra bir millî maçta 4 gol kaydeden ikinci futbolcu oldu. 30 Nisan 1997'de Belçika'ya 3-1 kaybedilen eleme maçında attığı jenerliklik gol ile hafızalara kazındı.

5 Eylül 1998'de Kuzey İrlanda ile oynanan ilk 2000 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme maçında 2 gol birden attı. Oktay'ın zaman zaman forma giydiği elemelerde grup ikincisi olarak play-off'lara kalan Türkiye, İrlanda'yı geçerek finallere kaldı. Oktay Derelioğlu, Mustafa Denizli tarafından 22 kişilik kadroya dahil edilen futbolculardan oldu. Grup aşamasında forma giymese de çeyrek finalde Portekiz karşısında son yarım saat forma giydi ancak rakiplerine 2-0 yenilerek elendiler.

Oktay Derelioğlu, Şenol Güneş tarafından 2002 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Haziran 2001'de oynanancak Azerbaycan ve Makedonya maçları kadrosuna dahil edildi. İlk maçta 1 gol 1 asist yaptı ancak 35. dakikada sakatlık nedeniyle oyundan alındı. 6 Haziran 2001'deki Makedonya maçına da ilk 11'de çıktı ancak devre arasında yine sakatlığı nedeniyle oyundan alındı. Bu maç Oktay'ın son millî maçı oldu. Bu eleme maçları sonunda Türkiye tarihinde ikinci kez FIFA Dünya Kupası'na katılma şansı kazandı ancak Oktay, Dünya üçüncüsü olacak Türk millî takım kadrosuna dahil olan oyunculardan biri olmadı.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2008-09 sezonundan itibaren spor hayatını Teknik Direktör olarak sürdüreceğini açıkladı. Futbol kariyerinden sonra Hazar Lankeran'in Genel menajeri olarak göreve başlamıştır. Bir dönem A Spor kanalında futbol yorumculuğu yaptı. 15 Ekim 2017 tarihinde Darıca Gençlerbirliği teknik direktörlük görevine getirildi.

OKTAY DERELİOĞLU SON DURUMU NEDİR?

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, 5 Aralık günü saat 14.37 sıralarında Kadıköy’de saldırıya uğraması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri ünlü futbolcuyu hastaneye kaldırdı. İlk yapılan müdahalede Derelioğlu’nun kolunun yerinden çıktığı ve çeşitli yerlerinden yaralandığı tespit edildi. Oktay Derelioğlu hastanede ameliyata alınırken, Başak Derelioğlu ise aldığı darp raporu sonrası karakolda ifade verdi.