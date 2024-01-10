Sandık Kokusu Atilla kim, gerçek adı nedir? Metin Akdülger kimdir, aslen nereli, kaç yaşındadır?
Show TV ekranlarında yayın macerasına yeni başlayan Sandık Kokusu’nun Atilla karakteri dikkat çekti. Sandık Kokusu’nda Atilla karakterini canlandıran Metin Akdülger kimdir, kaç yaşında, sevgilisi kim? İşte detaylar…
Başrollerinde Özge Özpiriççi, Demet Akbağ, Necip Memilli’nin bulunduğu Sandık Kokusu dizisinde Atilla karakteriyle izleyici karşısına çıkan Metin Akdülger, oynadığı rolle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun hayatı, kariyeri merak konusu oldu. Metin Akdülger kimdir, kaç yaşında? Metin Akdülger’e dair merak edilenler...
SANDIK KOKUSU ATİLLA KİMDİR?
Geçtiğimiz haftalarda yayınlanmaya başlayan SHOW TV’nin yeni dizisi Sandık Kokusu bu akşam 5. bölümü ile ekrana gelecek. Dizide Atilla karakterinin hikayesi ise ilgi çekiyor. Demet Akbağ’ın oynadığı Filiz’in kiracısı olarak hikayeye giren Atilla, sakin ve kendi halinde görünür ancak kimsenin bilmediği bir sırrı vardır. İkili bir hayatı olan Atilla’nın Filiz’in kızı Karsu ile tesadüfler sonucu gelişen arkadaşlıkları Atilla’nın hikayesinde kırılma noktası olacaktır.
METİN AKDÜLGER KİMDİR?
Metin Akdülger 10 Nisan 1988’de Bursa’da dünyaya geldi. Selanik ve Üsküp göçmeni bir aileden gelmektedir. Lise yıllarında oyunculuk serüvenine başlayan Metin Akdülger bu dönemde amatör tiyatro oyunlarında yer aldı ve kısa filmler çekti. Koç Üniversitesi’nde Uluslararası ilişkiler ve Siyaset bilimi okurken üniversite üçüncü sınıfa geldiğinde Yıldız Kenter’in okulunda ders verdiğini öğrendi ve derslere girmeye başladı. Bir dönem Yıldız Kenter’in asistanlığını yaptı. 2012 yılında Craft tiyatro ekibine dahil oldu. 2013 yılında Medcezir dizisindeki Orkun karakteriyle dizi sektörüne giriş yaptı. Metin Akdülger aynı zamanda müzik ile uğraşmaktadır. Liseden arkadaşı Burak Yeşildurak ile kurdukları Journes adında bir müzik grupları bulunuyor.
METİN AKDÜLGER SEVGİLİSİ KİM?
35 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medya fenomeni ve influencer Cansu Akın ile beraberdir.
METİN AKDÜLGER OYNADIĞI DİZİLER
2013 Medcezir - Orkun
2015 Analar ve Anneler - Tahsin
2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem - Sultan IV. Murat
2018 Şahsiyet - Ateş Arbay
2019 Atiye Ozan Yılmaz
2021 Kulüp - Orhan
2022 Dünyayla Benim Aramda - Kenan
METİN AKDÜLGER'İN OYNADIĞI FİLMLER
2013 The Mask - Polis
2014 Bensiz - Necip
2017 Kırık Kalpler Bankası - Turan
2018 En Sevdiğim Kumaş - Rüya Adam
2019 The Ruse - Benjamin
2020 İnsanlar İkiye Ayrılır - Barış
2020 Yarına Tek Bilet - Ali
Kaynak: Türkiye Gazetesi