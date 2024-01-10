Sandık Kokusu Atilla kim, gerçek adı nedir? Metin Akdülger kimdir, aslen nereli, kaç yaşındadır?

10 Ocak 2024 14:18 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 14:28

Başrollerinde Özge Özpiriççi, Demet Akbağ, Necip Memilli’nin bulunduğu Sandık Kokusu dizisinde Atilla karakteriyle izleyici karşısına çıkan Metin Akdülger, oynadığı rolle dikkat çekti. Ünlü oyuncunun hayatı, kariyeri merak konusu oldu. Metin Akdülger kimdir, kaç yaşında? Metin Akdülger’e dair merak edilenler...

SANDIK KOKUSU ATİLLA KİMDİR?

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanmaya başlayan SHOW TV’nin yeni dizisi Sandık Kokusu bu akşam 5. bölümü ile ekrana gelecek. Dizide Atilla karakterinin hikayesi ise ilgi çekiyor. Demet Akbağ’ın oynadığı Filiz’in kiracısı olarak hikayeye giren Atilla, sakin ve kendi halinde görünür ancak kimsenin bilmediği bir sırrı vardır. İkili bir hayatı olan Atilla’nın Filiz’in kızı Karsu ile tesadüfler sonucu gelişen arkadaşlıkları Atilla’nın hikayesinde kırılma noktası olacaktır.

METİN AKDÜLGER KİMDİR?

Metin Akdülger 10 Nisan 1988’de Bursa’da dünyaya geldi. Selanik ve Üsküp göçmeni bir aileden gelmektedir. Lise yıllarında oyunculuk serüvenine başlayan Metin Akdülger bu dönemde amatör tiyatro oyunlarında yer aldı ve kısa filmler çekti. Koç Üniversitesi’nde Uluslararası ilişkiler ve Siyaset bilimi okurken üniversite üçüncü sınıfa geldiğinde Yıldız Kenter’in okulunda ders verdiğini öğrendi ve derslere girmeye başladı. Bir dönem Yıldız Kenter’in asistanlığını yaptı. 2012 yılında Craft tiyatro ekibine dahil oldu. 2013 yılında Medcezir dizisindeki Orkun karakteriyle dizi sektörüne giriş yaptı. Metin Akdülger aynı zamanda müzik ile uğraşmaktadır. Liseden arkadaşı Burak Yeşildurak ile kurdukları Journes adında bir müzik grupları bulunuyor.

METİN AKDÜLGER SEVGİLİSİ KİM?

35 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medya fenomeni ve influencer Cansu Akın ile beraberdir.

METİN AKDÜLGER OYNADIĞI DİZİLER

2013 Medcezir - Orkun

2015 Analar ve Anneler - Tahsin

2016 Muhteşem Yüzyıl: Kösem - Sultan IV. Murat

2018 Şahsiyet - Ateş Arbay

2019 Atiye Ozan Yılmaz

2021 Kulüp - Orhan

2022 Dünyayla Benim Aramda - Kenan

METİN AKDÜLGER'İN OYNADIĞI FİLMLER

2013 The Mask - Polis

2014 Bensiz - Necip

2017 Kırık Kalpler Bankası - Turan

2018 En Sevdiğim Kumaş - Rüya Adam

2019 The Ruse - Benjamin

2020 İnsanlar İkiye Ayrılır - Barış

2020 Yarına Tek Bilet - Ali