Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Bir duası kâfiydi

Abdüllatif Uyan
Abdüllatif Uyan abdullatif.uyan@tg.com.tr
Kaydet
|

Seyyid Ebül Vefâ hazretleri, bir gün bir köye uğramıştı.

Birisi, bu zata gelip;

“Efendim, benim babam şu anda çok hastadır. Ayağa kalkamıyor. Bir ziyaret etseniz” diye rica etti.

Büyük Velî kabul etti.

Vardı hastanın yanına.

Biraz konuşunca, bozuk bir itikada saplanmış olduğunu anladı.

Çok üzüldü!

Ve o kimseye;

“Hastalıktan şifa bulursan, bu bozuk itikattan dönecek misin?” diye sordu.

Adam da;

“Evet döneceğim” dedi.

Ebül Vefâ hazretleri iki rekât namaz kılıp, şifa için dua etti...

Sonra kolundan tutup;

“Haydi, Allah'ın izniyle kalk!” buyurdu.

Hiç hastalığı yokmuş gibi ayağa fırladı yaşlı adam...

Ebül Vefâ hazretleri;

“Az önceki sözünde durmazsan, bu hastalık tekrar gelir, haberin olsun” buyurdu.

Ve ayrılıp gitti...

Aradan birkaç sene geçti.

Yine aynı köyden geldiler.

Yine çağırdılar bu büyük zatı.

Zira adam sözünde durmamıştı.

Tekrar yakalanmıştı o hastalığa.

Ancak Ebül Vefâ hazretleri gitmedi bu defa.

Sordular ki:

“Niçin gelmiyorsunuz?”

Büyük Velî;

“Ben ona söylemiştim. Demek ki, o, kendi zararına razı olmuş. Böyleleri merhamete layık değildir. Velînin attığı ok, yayından çıkınca geri dönmez” buyurdu.

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.