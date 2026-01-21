“Burada, tam sekiz evliyâ var!"

Irak’ta yetişen evliyânın büyüklerinden Ebû Bekr bin Hüvârâ hazretlerine, bir gün bâzı sevdikleri gelerek;
“Efendim, Irak'ta meşhur evliyâlardan kimler var?” diye sordular.
Cevâbında;
“Bu yerde, tam sekiz evliyâ vardır” buyurdu.
Ve saydı her birini tek tek.
Ancak sonuncusunu, hiç kimse işitmemişti.
Zîrâ sekizinci olarak Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerini saymıştı.
Merak ettiler.
Ve kendisine;
“Efendim, biz bu velî zâtın ismini hiç duymadık, onu bize tanıtır mısınız” dediler.
Büyük velî;
“Bu zât hâlen Bağdat'ta yaşıyor. Bugün onun ismini kimse duymamışsa da, çok yakında tanımayan kimse kalmayacak. Çünkü o zât, zamânının en büyük velîsi olacak ve insanların kalbine ‘nûr’ salacaktır” buyurdu.
Hayret ettiler.
● ● ●
Aradan uzun seneler geçti...
“Abdülkâdir-i Geylânî” ismi her yerde duyuldu.
Dillere destan oldu.
İnsanlar o günü hâtırlayıp;
“Bu zâtın geleceğini, yıllar önce İbni Hüvârâ hazretleri bize müjdelemişti ” dediler.