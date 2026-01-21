“Burada, tam sekiz evliyâ var!"

Irak’ta yetişen evliyânın büyüklerinden Ebû Bekr bin Hüvârâ hazretlerine, bir gün bâzı sevdikleri gelerek;

“Efendim, Irak'ta meşhur evliyâlardan kimler var?” diye sordular.

Cevâbında;

“Bu yerde, tam sekiz evliyâ vardır” buyurdu.

Ve saydı her birini tek tek.

Ancak sonuncusunu, hiç kimse işitmemişti.

Zîrâ sekizinci olarak Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerini saymıştı.

Merak ettiler.

Ve kendisine;

“Efendim, biz bu velî zâtın ismini hiç duymadık, onu bize tanıtır mısınız” dediler.

Büyük velî;

“Bu zât hâlen Bağdat'ta yaşıyor. Bugün onun ismini kimse duymamışsa da, çok yakında tanımayan kimse kalmayacak. Çünkü o zât, zamânının en büyük velîsi olacak ve insanların kalbine ‘nûr’ salacaktır” buyurdu.

Hayret ettiler.

● ● ●

Aradan uzun seneler geçti...

“Abdülkâdir-i Geylânî” ismi her yerde duyuldu.

Dillere destan oldu.

İnsanlar o günü hâtırlayıp;

“Bu zâtın geleceğini, yıllar önce İbni Hüvârâ hazretleri bize müjdelemişti ” dediler.

