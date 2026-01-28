Merkebini kaybeden çiftçi!..

Ebül Hasen Büşencî hazretleri zamânında bir çiftçinin merkebi kayboldu. Başka da merkebi yoktu garibin.

Mutlaka bulmalıydı onu.

Düşünüp bir yol buldu.

Şöyle ki;

Ebül Hasen Büşencî hazretlerinin evine gitti.

Ve çaldı kapıyı.

Büyük zât çıktı kapıya:

“Buyurun kardeşim.”

Dedi ki:

“Merkebim çalındı, herhâlde sen almışsındır, hemen getir teslîm et.”

“Kardeşim! Ben sizi tanımam, başka biri almış olmasın?”

“Hayır, sen aldın!”

“Almadım kardeşim.”

“Sen almadıysan, nerede öyleyse. Onu bul, yoksa gitmem buradan.”

Mübârek el kaldırıp;

"Yâ Rabbî! Bir an önce bu kulun merkebini buldur da çeksin benden elini" diye yalvardı.

O an merkebin sesi duyuldu.

Adam murâdına kavuşmuştu.

Büyük velîye dönüp;

“Efendim, merkebimi sizin almadığınızı biliyordum. Bilerek bu yola tevessül ettim, ne olur, kusûruma bakmayın” dedi.

Mübârek sordu:

“Maksadın ne idi peki?”

“Sizin, Allah dostu bir velî olduğunuzu bilerek geldim ve sizi zor durumda bırakıp, duâ etmenizi sağladım. Zîrâ bilirdim ki, Hak teâlâ, sevdiği kullarının duâsını reddetmez. Bunun için böyle yaptım, lütfen beni affedin” dedi.

Ve ilâve etti:

“Şunu daha iyi anladım ki, her kim büyüklerin yanına, ne niyetle gelirse, mutlaka murâdına kavuşurmuş.”

Abdüllatif Uyan'ın önceki yazıları...