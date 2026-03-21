Davud aleyhisselamı hayrete düşüren haber!

Şu mübarek günlerde Sıla-i rahim, yani akraba, dost ziyaretlerini ihmal etmeyelim. Unutmayalım ki -hele böyle bayram günlerinde- salih akraba ziyaretlerinin dünya ve ahiret için nice faydaları vardır... Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerimde mealen buyuruyor ki:

"Ey insanoğlu, malın ile akraba ve yakınlarını ziyâret et. Eğer malında cimrilik yaparak onlara bir şey götürmezsen, yahut onlara verecek kadar bir şeyin olmazsa, o takdirde hiç değilse ayaklarınla yürüyerek onlara ziyarette bulun."

Resûlullah Efendimiz de buyurdu ki:

"Sadece bir selâm ile de olsa, sıla-i rahim yapınız. Akrabanızı, yakınlarınızı ziyâret ediniz."

Akraba, dost ziyaretleri, insanın ömrünün uzamasına sebep olur. Nice insanların, üç günlük ömürleri akraba ziyareti sebebiyle 20-30 yıl uzamıştır.

Peygamber Efendimiz buyurdu ki:

(Rızkının bol, ömrünün uzun olmasını isteyen, sıla-i rahim etsin!)

(Sıla-i rahim edenin rızkı bollaşır.) [Buhârî]

İki kişi, Davud aleyhisselama gelip, birbirini şikâyet ettiler. Hazret-i Azrail gelip;

-Bu iki kişiden birinin eceline bir hafta kaldı. İkincisinin ömrü de, bir hafta önce bitmişti; ama ölmedi, dedi. Hazret-i Davud, hayret edip sebebini sorunca cevaben dedi ki:

-İkincisinin bir akrabası vardı. Buna dargın idi. Bu gidip onun gönlünü aldı. Bunun için Allahü teâlâ, bunun ömrünü 20 yıl uzattı...

Üç şeyde, Müslüman da, Müslüman olmayan da birdir: Birisine bir taahhütte bulunduysan, söz vermiş isen, bu taahhüdüne sâdık kal, onu yerine getir... Seninle arasında akrabalık bulunan kişilere ziyarette bulun. Onlarla yakınlık bağlarını koparma... Sana güvenip emânet edene hıyânet etme. Emâneti yerine getir.

Sıla-i rahim Arş'ta asılıdır. Gece gündüz oradan şöyle seslenir:

"Yâ Rabbî, senin rızân için sıla-i rahim yapanları kendine yakın et. Sıla-i rahimi terk edenleri kendinden uzaklaştır."

Hasan-ı Basrî hazretleri anlatır:

"İnsanlar, ilmi öğrenip fakat amel etmedikleri, birbirlerini sadece lâfta sevip, fakat içlerinden düşmanlık besledikleri ve sıla-i rahimi terk ettikleri zaman, Allahın lâneti onların üzerine olur. Allah onların kulaklarını sağır, gözlerini kör eder..."

Her bayram yapamasak da hiç olmazsa birkaç senede bir, yıllık izinlerimizde memleketimize uğrayıp, akrabalarımızın, baba dostlarının gönlünü alalım... İnanın hiçbir şey kaybetmeyeceğimiz gibi; kazancımız büyük olacaktır...

