SGK-Vergi ve kamu borç yapılandırması

Gazetemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip eden çok sayıda vatandaşımız bir an önce kamuya olan borçlarının yapılandırmasını talep etmektedir.

SGK-Vergi ve diğer kamu borçlarının yapılandırılmasına ilişkin son 7 yılda 6 kez düzenleme yapılmıştır. Ayrıca bu düzenlemelerde ilave sürelerle uzatmalara gidilmiştir. Hâl böyle olunca mezkûr borç yapılandırmaları âdeta geleneksel hâle gelmiştir. Dolayısıyla bu yönde her 1-2 yılda beklentiler olmaktadır.

En son Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” Resmî Gazete’de yayımlanarak 2023/Mart ayında yürürlüğe girmiştir. Aradan geçen yaklaşık iki yıllık zaman sonrasında kamu alacaklarının yapılandırılması hem işveren ve vatandaşlar hem de devlet açısından kaçınılmaz hâle gelmiştir.

HEM MÜKELLEFLER HEM OVP AÇISINDAN GEREKLİ

Borçları nedeniyle emekli olamayan Bağ-Kur’lular ve diğer çalışanlar başta olmak üzere esnaf-sanatkâr, KOBİ’ler şirket ortağı, iş yeri sahibi ve diğer okurlarımız özellikle yüksek faiz nedeniyle yaşadıkları finansman sıkıntısı, ekonomik daralma ve kamu alacaklarına uygulanan yüksek gecikme zammı, faizi gibi nedenlere binaen kamuya olan borçlarını yapılandırıp rahat bir nefes almak maksadıyla uzun süreden beri devlete olan borçların yeniden yapılandırmasını talep etmektedir.

Hakikaten son iki yılda ülkemizde ve dünyada yaşanan gelişmelere binaen vatandaşların beklentilerinin karşılanması, mükelleflerin kamu borçlarını ödeme yükümlülüklerini kolaylaştırılarak ekonomik yüklerinin hafifletmesi gerekmektedir.

Borç yapılandırmasıyla birlikte dava konusu olmuş veya ihtilaflı alacakların yapılandırılmasıyla başta SGK ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile yargının iş yükü azaltmış olacaktır.

Ayrıca kesinleşmiş kamu alacaklarının tahsilinin hızlandırılması, devletin mali kaynaklarının güçlendirilmesi ve Hazine’ye gelir akışının sağlanarak hâlen uygulanmakta olan OVP’nin başarıya ulaşmasına yardımcı olacaktır.

BAĞ-KUR’LULARIN EMEKLİLİĞİNİ HIZLANDIRIR!

Bütün emeklilik şartlarını yerine getirmiş olsa bile SGK’ya borcu olan Bağ-Kurlular emekli olamamaktadır. Hükûmet, hemen hemen her 1-2 yılda bir cazip şartlarla prim borçlarının yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler yapmasına rağmen düşük gelirli esnaf ve sanatkârlar ile serbest meslek erbabı yine de Bağ-Kur primlerini ödemekte zorlanmaktadır.

Yüksek enflasyon ve özelikle yüksek faiz hadlerine bağlı olarak finansmana erişimde sıkıntı yaşayan Bağ-Kur’lular emeklilik için sabırsızlıkla yapılandırma kolaylığı ile cazip şartlarla ihya talep etmektedir. Önceki yıllarda benzer düzenlemelerin olması hâlinde Bağ-Kur’luların emeklilik hayaline kavuşmuş olacaktır.

2023 yılı öncesi “Torba Kanun” ile yürürlüğe konan borç yapılandırması kapsamında prim borcu bulunması nedeniyle sigortalılıkları durdurulanların daha sonra kendileri ya da hak sahipleri tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine müracaat ederek ihya talebinde bulunmalarının yolu açılmıştı. Bu sayede geçmiş yıllarda durdurulan sigortalılık sürelerinin tamamı cazip şartlarla yeniden kazanılarak çok sayıda kişi emekli olmuştur.

Diğer yandan 2023 yılı öncesi borç yapılandırması kapsamında SGK ile kamu bankaları arasında beklenen protokol imzalanmaktadır.

Geçen sene yapılan borç yapılandırması kapsamında SGK Kamu bankalarıyla yapmış olduğu protokol dolayısıyla çok sayıda vatandaşımız emeklilik hakkına kavuşmuştur. Dolayısıyla yüksek faiz ortamında bu yönde düzenleme beklentileri artmıştır.

BORÇ YAPILANDIRMA DÜZENLEMESİ NE ZAMAN ÇIKABİLİR?

2024/Aralık ayı itibarıyla Merkez Bankasının faizleri aşağıya çekme beklentilerinin artmasıyla birlikte bu sene Mayıs ya da Haziran aylarında kamu borç yapılandırması beklentileri artmıştı. Ancak 2025/Ocak ayı enflasyonun çok yüksek çıkmasının ardından Mart ayında İBB Başkanı hakkında yürütülen yargısal soruşturmalar ve diğer gelişmelere bağlı olarak faiz indiriminin sekteye uğramasıyla birlikte yapılandırma beklentileri gecikmiştir.

Terörsüz Türkiye sürecinin kazasız belasız gerçekleşmesinin ardından hükûmetin en önemli gündemi ekonomi olacaktır. Bu bağlamda gelir dağılımı adaletsizliğinin azaltılması başta olmak üzere ekonomik büyümenin artırılarak pastanın daha da büyütülmesi en önemli hedefler arasında bulunmaktadır.

Merkez Bankasının tekrar faizleri aşağıya çekmesiyle birlikte en geç 2025 yılının son çeyreğinde başta SGK-vergi alacakları olmak üzere tüm kamu borçlarına yönelik yapılandırma kanunun yürürlüğe girmesinin kuvvetle muhtemel hâle gelmiştir. Benim kaynaklarımdan aldığım bilgi de bu yöndedir.