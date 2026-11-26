M. Said Arvas Hocadan Hatıralar...



İnsan ruh ve cesetten ibarettir. Bu ikisi beraber oldukça insan dünyadaki hayatına devam eder, bunlar ayrılınca artık yaşamak mümkün olmaz...

İnsan, ruhu ile insandır. Beden ona binek olarak yaratılmıştır. Madde, mânâya hizmet etmelidir. Aksi takdirde en kıymetli varlığı olan mânâyı, geçici ve fâni olan maddeye feda etmiş olur ki, bu da çok yanlış olur, insanı çok büyük pişmanlığa sevk eder.

Eshab-ı kirâmda (aleyhimürrıdvan) mânânın yanında maddenin hiçbir değeri yoktu. Onlar hep manevî olanlara önem verirlerdi. Bunun için de fazilette onlara yetişilemez.

İslâm devleti kuruldu... İran ve Bizans fethedildi... Kisra ve Kayser'in hazineleri başkent Medine-i Münevvere'ye taşındı... Bu muazzam iki devletin geliri, en kıymetli eşyaları bu mübarek beldeye aktı, âdeta Müslümanların üzerine yağdı. Fakat müminleri ebedîlik yolundan çeviremedi!..

İslâmiyet ile şereflenmelerinden çeyrek asır bile geçmemişti ki, daha dün sıkıntı, açlık, yaşayacak kadar yiyecek, soğuktan sıcaktan korunacak kadar giyecekten başka bir şey bulamazken, bugün hesapsız servete sahip olmuşlardı.

Onlar isteselerdi, bu iki büyük imparatorlukların enkâzı üzerinde, muazzam bir Arap saltanatı kurabilirlerdi. Çünkü bu devletlerin vârisi olmuşlardı...

Kisra, yalnız İran'ın geliriyle saltanat sürmüş, Herakliyus da sırf Bizans'ın mal ve mülkü ile debdebe içinde yüzmüş ise Hazreti Ömer (radıyallahü anh) için bu iki imparatorluğun geliri ile saltanat sürmesi mümkündü ve elindeydi. Fakat o, bu âyet-i kerimeyi duymuştu: (El Kasas sûresi 83.)

"İşte ahiret yurdu! Biz onu yeryüzünde üstünlük sağlama arzusuna düşmeyenlere veririz. Sonuç takva sahibi olanlarındır."

O mübarek zatlar, İslâm davâsının ruhunu korudular. Peygamberlerinin örnek hareketlerine sarıldılar... Çünkü, ilk kurulan İslâm devletinin gâyesi ve şiârı hidayet, Allah'a davet ve Müslümanlara hizmetti.

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Ömer bin Abdülaziz rahmetullah-i aleyhin adaletine şahit olan birçok gayrimüslim iman etmişlerdi. Daha önce cizye verenlerden artık bu vergi alınamayacaktı. Dediler ki: "Bunlardan vergi almazsak devlet bütçesi zayıflar. Bir müddet daha bunlardan vergi almaya devam edelim. Kendimizi güçlü gördüğümüz zaman artık almayız!"

Bu teklif Ömer bin Abdülaziz hazretlerini çok hiddetlendirdi ve; "Hayır, olamaz!" diye karşılık verdi ve ekledi:

"Cenab-ı Hak Peygamberimizi Hadi (hidayet edici) olarak gönderdi. Cabi (vergi toplayıcı) olarak göndermedi..."

Ömer bin Abdülaziz'in bu tevekkül ve teslimiyeti işe yaradı. Kısa süren hilâfeti müddetince akla hayale gelmeyen nimetlere kavuştular. Devleti de, milleti de çok zengin oldu. Âdeta memlekette fakir kalmadı...

O mübarek insana her iki saltanat da nasip oldu. Hem "Emir'ül mü'minin", yeryüzünün en büyük ve en güçlü devletinin reisi idi, hem de ilk yüz yılının müceddidi idi. Hiç ama hiç dünyaya ve içindekilere kıymet ve değer vermedi...