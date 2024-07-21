Geride kalanlar

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta %0,83 gibi sınırlı bir yükselişle 11.156’dan kapanış gerçekleştirdi. Zirveye yakın endekste, hafta boyunca yatay hareketlilik yaşandı. Teknik göstergelerde yorgunluk dikkat çekiyor. Moody’s beklentisi de gerçekleştiği için kısa vadede “sınırlı” kâr satışı yaşanabilir. Bu anlamda 11.000 desteğinin korunması önemli. Yukarı hareketlerde 11.250-11.375 kritik direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

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Borsada hisse yatırımı yapıldığına göre sektör performansları da önemli. Endeks son 6 ayda %40 prim yaptı. Aynı süreçte endeksin yarısından da düşük performans gösteren hacimli sektörlerde prim şöyle:

- Metal Eşya: %20,00

- Taş-Toprak: %19,75

- Madencilik: %17,80

- Kimya: %14,00

- Gayrimenkul: %13,50

- Elektrik: %10,10

Sadece “geride kaldı” gerekçesi, tek başına kriter olamaz ancak reel sektörlerden oluşan yukarıdaki listenin, yüksek faiz ortamından etkilendiği söylenebilir. Son haftalarda bu sektörlerden bazılarının “yakın gelecekte faiz indirimi” beklentileriyle hareketlendiği görülüyor. Takip etmekte fayda var.

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Altın fiyatlarında hareketli hafta geride kaldı. ‘Gram’da 2.642 TL ile zirve görüldükten sonra 2.548 TL’den kapanış gerçekleşti. ‘Ons’ 2.483 dolarla rekor kırdı, 2.400 dolardan haftayı tamamladı. Altın fiyatını destekleyen “FED’in faiz indirimi süreci” ve “ABD Başkanlık seçimleri öncesinde Donald Trump’ın avantaj yakalaması” gibi beklentiler sürüyor. Bu beklentilerin hızlı fiyatlanmasının ardından, kâr satışları da hızlı gerçekleşti. Dolayısıyla düşüşler fırsat olabilir, ana senaryo değişmedikçe… Gram altında 2.535 TL ve ‘ons’ta 2.380 dolar desteklerinin korunması önemli. ‘Ons’ta ne zaman 2.450 doların üzerinde günlük ve haftalık kapanışlar gelirse, altın fiyatlarındaki yükseliş de o zaman daha sağlam temellere oturabilir.