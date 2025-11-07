Hakemler mevsimlik işçi gibiler!..

Mevcut MHK, göreve ilk geldiği günden bu yana hakemliği değirmene çevirdi.

Önce temizlik adı altında göz boyadılar. Gölet, havuz yaptılar!

Sonra parlayanlar, parlatılanlar kaybolmaya yüz tuttu.

Gelin, bu konuyu isimlerle analiz edelim.

1) Geçen sezonun ilk sekiz haftasında aşağıdaki hakemler bolca şans bulmuştu. Kısa sürede modaları geçti. Üç büyüklerin maçlarına veriliyorlardı. Hepsinin üstü nedense sonradan kalın kalemle çizildi; Turgut Doman, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Muhammet Ali Metoğlu, Buğra Taşkınsoy, Burak Pakkan.

2) Büyük maçlarda, derbilerde şans verildi. Bir sezonda, 10 yıllık bir yıpranma yaşadılar. Kim bunlar; Mehmet Türkmen, Oğuzhan Çakır, Ozan Ergün.

3) Son haftalarda MHK’nın sürekli ve ne olursa olsun şans verdiği isimler.

Ali Yılmaz: Son derbide ağır bir yıpranma yaşadı. Patladı!

Adnan Deniz Kayatepe: MHK hatalarına aldırış etmeden maç vermeye devam ediyor.

Batuhan Kolak: Gaziantep FK-Samsun ve Başakşehir-Kocaeli maçlarında gelişimi durdu, aldığı mesafeyi tüketti!

4) Belli bir altyapıları, birikim ve tecrübeleri olanlar yukarıdakiler gibi yıpranmadılar. Kim bunlar; Atilla

Karaoğlan, Kadir Sağlam, Cihan Aydın, Ali Şansalan.

Sayın Başkan, istifa etmeyin de!

Demek ki, neymiş; Süper Lig ve derbiler hakem yetiştirme yeri değilmiş!

Geçen hafta Sayın TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na canlı yayında hakemlerin paralarının ödenmediği konusu soruldu.

Sayın Başkan, kendisini bağlayıcı konuştu; “Böyle bir şey varsa yarın istifa ederim” dedi.İstifa etmeyin Sayın Başkan! Ancak size bilgi veren insanları bir gözden geçirmenizde fayda var.

- Paraların bir kısmı ertesi gün yatmış.

- Eylül ayı müsabaka ücretlerinin yarısı yatmış, yarısı yatmamış!

- Ekim ayı hiç yatmamış!

Cezalar arasında orantı yok!

- Yine ödenmeyen antrenman paraları varmış.

Hakem, yasal bahis hesabı açmışsa, yasal bahis oynamışsa; ömür boyu futbolla ilişiği kesiliyor.

Tek kupon da olsa, 20 liralık da olsa, binlerce kupon yapsa da...

Futbolcu, teknik direktör, kulüp başkanı, yöneticisi oynamışsa; 8 ay, 10 ay, 12 ay ceza alsın! Hiç önemli değil!

Sanki korsan bildiri!

Men cezası bittikten sonra kaldığı yerden futbol hayatına devam edebiliyor.

Önceki akşam uzunca bir metin sosyal medyaya düştü!

Açıklamayı yapan 149 hakem mi, 152 hakem mi?

İçerik derseniz, zayıf! Tarih yok, sözcü kim ya da kimler o da belli değil!

Ceza alan bazı hakemlerin bildiriden haberi de yok!

12. hafta tayinlerinden notlar!

Ajax-G.Saray maçına dakikalar kala bu açıklamayı yayınlamak da bir başka iş bilmezlik.

DİRENÇ TONUSLUOĞLU: Geçen sezon hakem performansı çok tartışmalı Gaziantep FK-F.Bahçe maçından sonra Süper Lig’e bu hafta dönüyor.

ÇAĞDAŞ ALTAY: 7. haftadan bu yana maçı yoktu. Süper Lig’e 42 gün sonra Kocaelispor-G.Saray maçı ile dönüyor.

OZAN ERGÜN: Konyaspor-Beşiktaş maçından sonra lige F.Bahçe-Kayserispor maçı ile dönüyor. 10. ve 11. haftaları boş geçmişti.

MEHMET TÜRKMEN: 11. ve 12. haftaları boş geçti. (Halil Umut Meler de aynı.)

KADİR SAĞLAM: FIFA kokartlı hakem 1. Lig’de Sivas-Manisa FK maçında. Süper Lig’de de dört büyüklerden uzak tutuluyor.

ATİLLA KARAOĞLAN: FIFA kokartlı hakem 1. Lig’de Erzurum-Esenler Erok maçında.YASİN KOL: Geçen haftaki Göztepe-G.Birliği maçını MHK izlemiş olsaydı, bu hafta maçı olmazdı. Gözlemcisi Muhittin Boşat’tı, ilginç bu hafta maçı yok!