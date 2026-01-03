Müslümanlardan, doğru yoldan ayrılanlara, bidat sahibi denir.

Sual: Peygamber Efendimizden ve Onun dört halifesinden sonra ortaya çıkan, doğru yoldan ayrılan fırkalar hangileridir?

Cevap: Müslümanlardan, doğru yoldan ayrılanlara, bidat sahibi denir. Doğru yol, Muhammed aleyhisselamın ve Onun dört halifesinin yoludur. Abdülkâdir Geylânî hazretleri, Gunye kitabında buyuruyor ki:

“Yetmişiki bidat yolunun esası, dokuz fırkadır ki; Harici, Şii, Mutezile, Mürcie, Müşebbihe, Cehmiyye, Dırariyye, Neccariyye ve Kilabiyyedir. Peygamber efendimizin ve Onun dört halifesinin zamanında bunların hiçbiri yoktu. Bunların meydana çıkması, ayrı ayrı yollara ayrılması, Eshâb-ı kiramın, Tâbiîn-i ızâmın ve Fükahâ-i sebanın ölümlerinden senelerce sonra idi.”

Peygamber Efendimiz buyurdu ki:

(Benden sonra Müslümanlar arasında çok ayrılık olacaktır. O zamanlarda yaşayanlar benim yoluma ve Hulefâ-i râşidînin yoluna yapışsın! Sonradan meydana çıkan, moda olan şeylerden kaçınsın! Çünkü, dinde yenilik, reform yapmak doğru yoldan çıkmaktır. Benden sonra, dinde yapılacak değişikliklerin hepsi dinsizliktir.)

Bu hadis-i şerif gösteriyor ki, Peygamber Efendimizden ve Hulefâ-i râşidînden sonra, dinde meydana çıkarılan bu bozuk fırkalar, kıymetsizdir, bunlara güvenilmez. Allahü teâlâya çok şükür edelim ki, bizi, Cehennemden kurtulan Ehl-i sünnet vel-cemaat fırkasından eyledi. Cehenneme gidecek olan yetmişiki bidat fırkasından etmedi. Onların bozuk itikatlarına kapılmaktan muhafaza buyurdu ve bazı kimseleri ilahlık derecesine çıkaranlardan eylemedi. "İnsan kendi hareketini kendi yaratıyor!" diyenlerden de eylemedi. Cennette Allahü teâlâyı görmeye inanmayanlardan da etmedi. Hâlbuki bu görmek, dünya ve ahıret nimetlerinin en büyüğüdür. Şu iki fırkadan da etmedi ki, insanların en iyisinin Eshâbına dil uzatarak, onları incitiyor. Bu din büyüklerini kötü sanıyor. Hâlbuki, Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerimde, Eshâb-ı kiramın birbirlerini her zaman sevdiklerini bildiriyor. Yine şükürler olsun ki, bizleri, Allahü teâlâya madde ve cisim diyen, Onu zamanlı, mekânlı bilenlerden, Yaratanı, mahluklarına benzetenlerden etmedi ve paraya, mevkiye, rutbeye, rahata kavuşmak, keyif sürmek için, dinlerini satan, ecdadının mukaddesatını ayaklar altına alan mürtedlerden, ahmaklardan da eylemedi.

