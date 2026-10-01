İbadetlerin faydası, yapanadır

Emirleri yapmanın, haramlardan sakınmanın faydası yapan kimseyedir.

Sual: Yapılan ibadetlerin ve haramlardan sakınmanın Allaha bir faydası yoktur bu sebeple ibadet etmeye, haramdan sakınmaya gerek yoktur diyenlere, cevap olarak ne demelidir?

Cevap: Bu konuda islam âlimlerinin büyüklerinden Şerefüddîn Ahmed bin Yahyâ Münîrî hazretleri Mektûbât kitabında buyuruyor ki:

“İnsanların çoğu, şüphe ve hayal ile hareket ederek yanılıyorlar. Böyle bozuk düşünenlerden bir kısmı; 'Allahü teâlânın bizim ibadetlerimize ihtiyacı yoktur. İbadetlerimizin Ona hiç faydası yoktur. İnsanların ibadet veya isyan etmeleri, Onun büyüklüğü karşısında müsavidir, eşittir. İbadet yapanlar, boşuna sıkıntı, zahmet çekiyorlar' diyorlar. Böyle düşünmek yanlıştır. İslamiyeti bilmedikleri için, böyle söylemektedirler. İbadetlerin Allahü teâlâya faydası olduğunu ve bunun için emrolunduklarını zannetmektedirler. Böyle zannetmek çok yanlıştır. Olmayacak şeyi oluyor zannetmektir. Her insanın yaptığı ibadetin faydası, yalnız kendisinedir. Böyle olduğunu, Allahü teâlâ Fâtır suresinin onsekizinci âyetinde açıkça haber vermektedir. Böyle yanlış düşünen kimse, perhiz yapmayan hastaya benzemektedir. Bu hastaya doktor, perhiz tavsiye ediyor. Bu ise, perhiz yapmazsam doktora hiç zararı olmaz diyerek, perhiz yapmıyor. Doktora zararı olmaz demesi doğrudur. Fakat kendine zarar vermektedir. Tabib, doktor, kendine faydası olduğu için değil, onun hastalıktan kurtulması için, perhiz yapmasını tavsiye etmiştir. Doktorun tavsiyesine uyarsa, şifa bulur. Uymazsa ölür, gider. Tabibin, doktorun bundan hiç zararı olmaz.”

Dinin emir ve yasakları da böyledir. Emirleri yapmanın, haramlardan sakınmanın faydası hep bu kimseyedir.

Sual: Emredilen ibadetleri tembellikle yapmayan ile, inkâr ederek yapmayanın ahiretteki durumu aynı mıdır?

Cevap: Farzlara ve haramlara inanıp da, tembellikle veya kötü arkadaşlara uyarak, ibadet etmeyen bir Müslüman, tövbe etmeden ölürse, günahı bitinceye kadar, Cehennemde kalır. Farzları öğrenmeyen, bilse de, kıymet, ehemmiyet vermeyen, üzülmeden, Allahtan korkmadan terk eden, Müslümanlıktan çıkar, kâfir olur. Cehennemde, ebedî, sonsuz kalır. Haramları yapmak da böyledir. Haram olduğunu bildiği hâlde nefsine uyarak haram işleyen ile, haramı inkâr ederek yapılan aynı değildir.

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