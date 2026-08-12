Kaza borcu, nafile ile ödenir mi?

"Sünnetler, kılınmış olan farzların içindeki sünnetlerin noksanlıklarını tamamlar."

Sual: Kılınan nafile namazlar, kazaya kalan namazların yerine geçer mi?

Cevap: İbni Âbidînde buyuruluyor ki:

“Hadis-i şerifte; (Tamam yapılmamış olan namaz, zekât ve başka farzlar, nafileler ile tamamlanacaktır) buyuruldu. İmâm-ı Beyhekî hazretleri, bu hadis-i şerif, yapılmış olan farzların içindeki sünnetler noksan kalırsa, nafilelerle bu noksanların tamamlanacağını göstermektedir. Yoksa, yapılmamış farzların yerine nafilelerin geçeceğini bildirmiyor” buyurdu. Çünkü, başka bir hadis-i şerefte;

(Bir kimse, namazını tamamlamadı ise, o namazın üzerine, tamamlanıncaya kadar, nafile namazları eklenir) buyuruldu. Bu hadis-i şerif, nafilelerin, terk edilmiş farzı değil, noksan olarak kılınmış farzı tamamlayacağını göstermektedir buyuruldu. İmdâdın Tahtâvî hâşiyesinde de; sünnetlerin, kılınmış olan farzdaki kusurları tamamlayacağı bildirilmektedir.”

Uyûn-ül-besâirde buyuruluyor ki:

“İmâm-ı Beyhekî hazretleri, sünnetler, kılınmış olan farzların içindeki sünnetlerin noksanlıklarını tamamlar buyurdu. Çünkü sünnetlerden hiçbirisi, hiçbir zaman bir vacib gibi olamaz. Hadis-i kudside; (Bir kimse, kendisine farz yaptığım ibadeti yapmakla bana yaklaştığı gibi, hiçbir şeyle yaklaşamaz) buyuruldu.”

Sual: İman ile vefat eden fakirler, zenginlerden önce mi Cennete girecektir?

Cevap: Bu ümmetin fakirlerinin, zenginlerinden yarım gün önce Cennete girecekleri bildirildi. Bu yarım gün, beşyüz dünya senesidir. Çünkü, Allahü teâlânın bildirdiği bir gün, bin dünya senesi kadar zamandır. Böyle olduğu Hac sûresinde açıkca bildirilmiştir.

Sual: Öğle ve yatsı namazlarının ilk sünnetleri ile ikindinin sünnetinin kılınış şekli aynı mıdır?

Cevap: İkindi ve yatsının ilk sünnetleri, Gayr-ı müekkededir. Bu iki vaktin ilk sünnetlerinin ikinci rekatlerinde otururken, ettehıyyatüden sonra, Allahümme salli ve Allahümme barik sonuna kadar okunur. Ayağa kalkınca, üçüncü rekatte, önce Besmele çekmeden, Sübhaneke okunur, sonra fatiha ve zammı sure okunur. Öğle namazının ilk sünneti Müekkededir, yani, kuvvetle emir olunmuştur, sevabı daha çoktur. Bunda, birinci oturuşta, farzlarda olduğu gibi, yalnız ettehıyyatü okunup, sonra üçüncü rekat için, hemen ayağa kalkılır. Kalkınca, önce Besmele çekip, doğruca Fatiha okunur.

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