Resulullahın Hendek Harbindeki duası

Resulullah Efendimiz Hendek Savaşında dua ederek Huzeyfetebni Yemânî'yi istihbari bilgi getirmesi için müşriklerin arasına gönderdi...

Sual: Peygamber Efendimiz, yaptığı harplerde de dua etmiş midir?

Cevap: Şevâhid-ün Nübüvve kitabında, Peygamber Efendimizin Hendek Harbindeki ettiği dua hakkında şu bilgiler verilmektedir:

“Resulullah Efendimiz Hendek Savaşında Huzeyfetebni Yemânî hazretlerini müşriklerin arasına gidip, onlardan haber getirmesi için gönderdi. Gönderirken mübarek eliyle göğsünü ve sırtını sıvazlayıp;

(Ya Rabbi! Önden, arkadan, sağdan, soldan gelecek zarardan muhafaza et) diye dua etti. O gece çok soğuktu. Hazret-i Huzeyfe, Peygamber Efendimizin duasından sonraki durumu şöyle anlatmıştır:

“Sanki hamama girmiş gibi idim. Hiç soğuk hissetmedim. Nihayet müşriklerin arasına girip, haber topladım ve geri döndüm. Eshab-ı kiramın yanına geldiğimde soğuk bana tesir etmeye başladı.”

Resulullah Efendimiz, Hazret-i Huzeyfe'yi müşriklerin vaziyetini öğrenmek için aralarına gönderince, namaz kıldı ve şöyle dua etti:

(Ey üzüntülü kimselerin imdadına yetişen ve güç durumda olanların duasını kabul eden Allahım! Sıkıntımızı ve üzüntümüzü gider. Benim ve yanımda bulunanların hâlini sen görüyorsun.)

O sırada Cebrail aleyhisselam gelip;

“Allahü teâlâ sana selam eder. Sana zafer verdi. Dünya göğünden onların üzerine taş yağdıran bir rüzgâr gönderdi” diye müjde verdi. Hazret-i Huzeyfe şöyle anlatmıştır:

“Müşriklerin arasına vardığımda soğuk bir rüzgâr esiyordu. Müşrikler bir yere toplanmış ve ateşleri sönmüştü. Birbirine soğuktan öleceğiz diye bağırıyorlardı. Sonra büyük bir fırtına çıktı. Kocaman taşları sürüklüyordu. Müşrikler kalkanlarını siper yapıyorlardı. Fakat fayda vermiyordu. Sonunda perişan olup, kaçmaya karar verdiler.” Allahü teâlâ Ahzâb sûresi 9. âyetinde meâlen;

(Ey îmân edenler! Allahın üzerinizdeki nimetini hatırlayınız. Hani size [Hendek Savaşında sizi yok etmek için kâfirlere ait] ordular saldırmıştı da, biz onlara karşı bir rüzgâr ve sizin görmediğiniz ordular göndermişdik. Allah ne yaptığınızı görmekteydi) buyurdu.

Hendek Savaşında, Kureyş müşrikleri kaçıp gittikten sonra, Resûlullah Efendimiz;

(Bu seneden sonra Kureyş sizinle savaş yapmaz. Fakat siz onlara karşı gaza yaparsınız) buyurdu. Bundan sonra Kureyş müşrikleri, Müslümanlara savaş açamadılar. Müslümanlar Mekke'yi fethettiler.”

