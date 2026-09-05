Tedavi olmak ve ilaç kullanmak

Hastayı tedavi etmek sünnettir. Tedavinin, ilaçla, sadaka vermekle ve dua ile yapılacağı bildirildi.

Sual: Tedavi olmanın, ilaç kullanmanın dinimizdeki yeri nedir?

Cevap: Hastayı tedavi etmek sünnettir. Tedavinin, ilaçla, sadaka vermekle ve dua ile yapılacağı bildirildi. Tecrübe edilip, tesirlerinin kati olduğu anlaşılan aşıları, serumları ve mikrop öldüren ve benzerleri ilaçları kullanmanın farz olduğu, İbni Âbidînin, Hazar ve ibâha kısmından anlaşılmaktadır. Fetâvâyı Hindiyyede deniyor ki:

“Şifanın Allahü teâlâdan geldiğine inanan hastanın ilaç kullanması caizdir. İlaçtan şifa beklemek caiz değildir. Allahü teâlânın şifayı yaratması için, ilacı sebep yaptığına inanmak lazımdır. Domuz habis olduğu ve insan da muhterem olduğu için, ikisinin organlarını ilaç olarak kullanmak caiz değildir. Diğer hayvanların caizdir. İlaç kullanmayıp ölmek günah değildir. Gıda almayıp ölmek günahtır. Tesiri kati olan ilaç, gıda gibidir. Faydası kati olan şeyleri kullanmamak haramdır.”

Sual: Ev ve dükkân kiralarken, ne yapılacağı bildirilmesi gerekir mi?

Cevap: Ev ve dükkân kiraya verilirken içinde ne yapılacağı söylenmez ise, binaya zarar vermeyecek her iş yapılabilir. Kiracı evi ve dükkânı teslim almadan önce, başkasına da kiraya verebilir. Taşınabilen şeyleri veremez. Kiraya verilmiş malı, başka bir kimse kullansa, gasbetmiş olur. Bu durumda kiracı kira vermez.

Sual: Para karşılığında Kur’ân-ı kerim ve mevlid okumanın dinimizce hükmü nedir?

Cevap: Bey' ve Şirâ risâlesinde deniyor ki:

“Para ile Kur’ân-ı kerim ve başka şeyler mesela mevlid okutmak haramdır. Bu parayı fakirlere sadaka verip, sevabını ölüye bağışlamalıdır. Ücret ile yalnız Kur’ân-ı kerim, din dersi öğretmek, imamlık, müezzinlik caiz görülmüştür.”

Sual: Hatim okutmak isteyen kimsenin, okuyana verdiğini hatim okuyan kişinin alması caiz midir?

Cevap: Bu konuda Hadîka ve Berîkada deniyor ki:

“Hafız pazarlık etmeden, Allah rızası için hatim, cüz veya mevlid okursa, okutanın hediye ettiğini alması caiz olur. İtiraz ederse, aldığı haram olur.”

Hatim veya diğerlerini okutanın da az vermesi caiz değildir. İmâm-ı Zâhidî hazretleri Hâvî kitabında;

“Hatim okutmak için, hafıza, kırkbeş dirhem gümüş veya dörtbuçuk miskal, yani bir liralık üç altından az hediye vermek caiz değildir” buyuruyor. Ne kadar çok verirse, sevabı o kadar çok olur.

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