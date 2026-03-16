Gecelerin en kıymetlisi...

Nasıl ki altın madeni; bakır, demir, kömür gibi madenlerden çok üstün ise; yine yâkût taşı, diğer normal taşlardan çok kıymetli ise, Kadir gecesi de diğer normal gecelerden çok üstündür.

Bilindiği üzere, bazı mekânlar emsâline göre daha mukaddes, bazı insanlar akrânına nisbetle daha muhterem olduğu gibi, bazı zamanlar da benzerlerine nazaran çok daha kudsî, mukaddes ve mübârektir.

“Bereketli, hayırlı, faydası bol, feyizli” demek olan “mübârek” sıfatıyle sıfatlanan ve İslâm dîninin kıymet verdiği “on gece” vardır ki, bunlar, hicrî-kamerî sene içerisindeki sıralarına göre, “1 Muharrem (Hicrî yılbaşı gecesi), 10 Muharrem (Aşûre gecesi), Mevlid, Regâib, Mi'râc, Berât, Kadir, Ramazân Bayramı, Arefe ve Kurban Bayramı geceleri”dir.

Bildirilen bu on geceden başka, Fıtır (Ramazân) ve Adhâ (Kurbân) Bayramlarının diğer geceleri, Zil-hicce ayının ilk on gecesinden kalan 8 gece, Muharrem’in ilk on gecesinden kalan 8 gece ve her Cum’a ve Pazartesi gecesi de mübarektir; yekûnu toplam 133 gece etmektedir.

Mübârek gecelerden "Regâib" ve "Mi'râc" kandillerini, üç ayların ilki olan Recep ayında, "Berât" kandilini de üç ayların ikincisi olan Şa'ban ayında idrâk etmiştik.

Mübârek on geceden bir diğeri olan “Kadir gecesi” de “ayların sultânı” diye anılan ve bitmek üzere olan bu mübârek Ramazân ayındadır.

Allahü teâlâ, “…Kadir gecesi, 1.000 aydan hayırlıdır…” (Kadir, 3) buyurmuştur.

Sevgili Peygamberimiz de buyurdular ki: “Kim, [fazîletine] inanarak ve sevâb umarak Kadir gecesini ibâdetle geçirirse, geçmiş ve gelecek günâhları affolur.” (Buhârî)

“Kadir gecesi”, çok kıymetli, şerefli, mübârek bir gecedir. Kur'ân-ı Kerîm’de medhedilen en kıymetli gecedir. Kur'ân-ı Kerîmin, Resûlullah Efendimize gelmeye, vahyedilmeye başladığı ve Ramazân ayı içinde olan “Kadir gecesi”nin fazîleti (üstünlüğü), bin aydan daha hayırlı [fazîletli, kıymetli] olduğu, yukarıda naklettiğimiz gibi, Kur'ân-ı Kerîm’de “Kadir sûresi”nde, bizzât Allahü teâlâ tarafından açıkça bildirilmiştir.

Bir hadîs-i şerîfte de buyuruldu ki: “Allahü teâlâ indinde en kıymetli gece, Kadir gecesidir.”

GİZLENEN BEŞ ŞEY

Kadir gecesi, bu ay (Ramazân ayı) içindedir. [Bakara, 185; Kadir, 1] Ama Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bildirilmemiştir. Bir hadîs-i şerîfte: “Allahü teâlâ, 5 şeyi 5 şey içinde gizlemiştir: Rızâsını tâatlerde, gazabını günâhlarda, orta namazı 5 vakit namazda, evliyâsını halk arasında, Kadir gecesini ise Ramazân ayı içinde gizlemiştir” buyuruluyor.

O hâlde, Allahü teâlânın rızâsına kavuşmak için, hiçbir iyiliği küçük görmemelidir. Gazabı günâhlar içinde saklı olduğu için, hiçbir günâhı küçük görmemeli ve işlememelidir. Orta namazı kaçırmamak için, 5 vakit namazı vaktinde kılmalıdır. Evliyâsı insanlar arasında gizli olduğu için de, herkese iyi muâmele etmelidir. Atalarımız, “Her geleni Hızır, her geceyi Kadir bil” demişlerdir.

Hadîs-i şerîflerde, bu gecenin, Ramazân ayının son on gecesinde yani 20-30. geceleri arasında aranması bildirilmiştir. Nitekim Eshâb-ı Kirâm, Peygamber Efendimize Kadir gecesinin ne zaman olduğunu sorunca: "Kadir gecesini, Ramazân ayının son on gününde arayınız" buyurmuşlardır. Bir başka zaman sorulduğunda ise, Kadir gecesini Ramazân ayının 27’sinde aramalarını emir ve tavsiye buyurmuşlardır.

