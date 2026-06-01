Küs ve dargın durmanın mesuliyeti

Dargınlık: Dostluğu, yakınlığı bırakmak demektir. İnsanlar arasında kırgınlığa, muhabbetsizliğe sebep olan dargınlık, cemiyeti kemiren mânevî hastalıklardandır. Erkek olsun, kadın olsun maddî menfaate dayanan işler için birbirlerine darılmaları, yâni onu terk etmesi, aradaki bağlılığı kesmesi hiç uygun değildir. Medenî, görgülü bir insanın yapacağı davranış böyle olmamalıdır. Olgun bir insan, hatâ arayan, en küçük şeyden alınan, kırılan değil, affeden, hoşgörü sâhibi olandır.

İslâm dîninde iyi bir insan; hemen kırılmayan, bütün insanlara güler yüzlü, tatlı dilli davranarak gönülleri alan insandır. İnanan bir insan, örnek kimsedir. Her yerde, herkese iyilik yapar. Müslümânlığın güzel ahlâkını, şerefini, her yerde herkese gösterir.

Dargın olana, üç gün içinde gidip barışmak çok iyidir. Güçlük olmaması için, üç gün müsâade edilmiştir. Daha sonra günâh başlar ve gün geçtikçe artar. Günâhın artması, barışıncaya kadar devâm eder. Peygamber Efendimiz (sallallahü aleyhi ve sellem), dargınlıkla ilgili olarak buyurdular ki:

“Sana darılana git, barış. Zulüm yapanı affet. Kötülük yapana iyilik et!”

Diğer hadîs-i şerîflerde de buyuruldu ki:

“Bir müminin, din kardeşiyle, üç günden çok dargın durması câiz değildir. Üç gün geçtikten sonra, onunla karşılaşırsa, ona selam verip hatırını sormalıdır. O kimse selamını alırsa, birlikte, sevâba ortak olurlar. Selâmını almazsa günâha girer. Selâm veren de küs durma mes’ûliyetinden kurtulmuş olur.” [Ebû Dâvûd]

“İki kişi, birbirine dargın olarak ölürlerse, Cehennemi görmeden Cennete giremezler. Cennete girseler de, birbiriyle karşılaşamazlar.” [İbn-i Hibbân]

“Dîn kardeşiyle bir yıl dargın duran, onu öldürmüş gibi günâha girer.” [Beyhekî]

“İnsanların amelleri, pazartesi ve perşembe günleri, Hak teâlâya arz olunur. Hak teâlâ da, kendisine şirk koşmayan herkesi affeder. Ancak bu mağfiretten, birbirine kin tutan iki kişi istifâde edemezler. Cenâb-ı Hak, (O iki kişi barışıncaya kadar amellerini getirmeyin) buyurur.” [İmâm Mâlik]

“Birbirinizle münâsebeti kesmeyiniz! Birbirinize arka çevirmeyiniz! Birbirinize kin ve düşmânlık beslemeyiniz! Birbirinizi kıskanmayınız! Ey Allah’ın kulları! Kardeş olunuz! Bir Müslümânın, diğer kardeşine darılarak 3 günden çok uzaklaşması helâl değildir.” [Buhârî]

“Birbirine dargın iki kimseden, hangisi önce selâm verirse, günâhları affolur. Verilen selâmı öteki almazsa, bu selâmı melekler alırlar. Selâmı almayan kimseye de, şeytân, sevinerek iltifâtta bulunur.” [İbn-i Ebî Şeybe]

“Müslümân kardeşine, üç günden fazla dargın duran kimse, ölünce Cehenneme gider.” [Nesâî]

[Cehennemde günâhı kadar cezâ çektikten sonra çıkar. Yahut şefâate veya affa uğrarsa, hiç Cehenneme girmez.]

Erkek olsun, kadın olsun, dünyâ işleri için, müminin mümine darılması, onu terk edip uzaklaşması, aradaki bağlılığı, ilgiyi kesmesi câiz değildir.

