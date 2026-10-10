Büyük olmak…

Oh be, lig varmış! Millî takımın soğuttuğu futbolu Galatasaray ve Kasımpaşa ısıttı. Arkasında Trabzon hezimeti, önünde Barcelona maçı, zorlu takvimin aradaki randevusundan kayıpsız çıktı Cimbom.

Okan Buruk’un ilginç kadro tercihlerinden biri, sağ bek Barış Alper’in “yerini yadırgadığı” iki pozisyonda Ali Yavuz’un taşıdığı iki Kasımpaşa cılız atağı dışında, ilk yarıda maça hâkimdi Galatasaray. Sayabildiğim kadarıyla bu yarıda dört gollük vuruşu eritti Gianniotis.

Kocaeli gibi Kasımpaşa da ceza sahasını kalabalık tutunca, Galatasaray için uzaktan şut ve duran top seçenekleri kalmıştı. Nitekim her iki maçta da uzaktan şut ve duran topla Abdülkerim golleri bulmuştu. Dün Batrakov’un ortasına müthiş bir kafa vurdu kaptan.

Leao kendine geliyor

Kasımpaşa ligin en çok faul yapan ve en çok kart gören takımı. Dün de bu istatistiklerini fazlasıyla “geliştirdiler.”

Leao eski günlerinden kesitler sundu. Sol çizgiden içeri kat edişleri etkiliydi. Derken… şok! Torreira bariz gol şansını engellemekten atıldı ve maçın ayarlarıyla oynadı. Leao taktik değişikliğin kurbanı olarak kenara alındı.

Kasımpaşa eksik Galatasaray’a yüklendi ve çabucak golü buldu. Rak-Sakyi ile. Bu misafir takımın ligdeki bininci golüydü.

Okan Hoca yıldızlarını sürdü sahaya. Osimhen, Sane, Lemina ve Eren, psikolojik üstünlüğü, Barış da skor üstünlüğünü sağladı. Lemina pastanın çileğini koydu. Cimbom hem Osimhen’i hem 10 kişi ile zaferi hem liderliği kucakladı.

Maçın adamı: Barış Alper

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