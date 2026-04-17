Evlenmek isteyenin Yasin okuması çok faydalıdır...

Dâmâdzâde Feyzullah Efendi Yetmiş birinci Osmanlı şeyhülislâmıdır. 1112 (m. 1700) senesinde Bursa’da doğdu. Zamanının âlimlerinden ilim tahsil ettikten sonra, birçok medreselerde müderrislik ve kadılık yaptı. Sonra Anadolu, daha sonra da Rumeli kadıaskerliğine yükseltildi. Nihayet şeyhülislâmlık makâmına getirildi. 1175 (m. 1761) senesinde İstanbul Sütlüce’de vefât etti. Bazı suallere verdiği cevaplar şöyledir:

Sual: “Zeyd’in zeytin bahçesindeki olgunlaşmamış meyveyi, Amr’a satması sahih olur mu?” Cevap: “Olmaz.” (Et-Tâtârhâniyye)

Sual: “Zeyd, bağında hâsıl olacak üzümü, çiçek iken Amr’a şu kadar liraya satsa, satış sahih olur mu?” Cevap: “Olmaz.”

Sual: “Zeyd, kısrağından doğacak olan tayı daha doğmadan Amr’a satsa, bu satış sahih olur mu?” Cevap: “Olmaz.” (Bedâyi)

Sual: “Ölen Zeyd’in vârislerinden Amr, Zeyd’in ne kadar olduğu bilinmeyen mirasından hissesine düşecek kısmın Bekr’e satsa, satış sahih olur mu?” Cevap: “Olmaz.” (El-Muhît-ül-Burhanî”)

Sual: “Zeyd, bahçesindeki olgunlaşmamış elmayı, olgunlaşınca ağacında terk şartıyla Amr’a satsa, satış sahih olur mu?” Cevap: “Olmaz.” (Hidâye)

Sual: "Evlenmek için yasin okumak faydalı mıdır?" Cevap: Evet Yasin-i şerif okumak çok faydalıdır. Bir hadis-i şerif meali şöyledir: (Yasin-i şerif okumanın on faydası vardır: 1- Aç olan, tok olur. (Ummadığı yerden rızka kavuşur.) 2- Elbisesi olmayan, elbise bulur. 3- Bekârların evlenmesi kolay olur. 4- İnsan korktuğundan emîn olur. 5- Mahzun okursa, ferahlar. 6- Misafir ve garip yardımcı bulur. 7- Kaybolan şey bulunur. 8- Eceli gelmeyen hasta şifâ bulur. 9- Eceli gelen hasta da, ölüm acısı duymaz. Ölürken, Cennet melekleri gelip, görünür. 10- Susayan suya kavuşur.) [Deylemi] Bunlara niyet ederek ve inanarak okumak lazımdır.

Sual: "Mestin ne kadarını mesh etmek farzdır? Sünnet üzere mesh nasıl yapılır?" Cevap: Meshin elin üç parmağı eninde ve boyunda olması farzdır. Yani bir kimse, yaş elinin dört parmağını mestin üstüne koymakla farz yerine gelmiş olur. Sünnet üzere mesh etmek için de, sağ elin yaş beş parmağı, sağ mest üzerine, sol elin parmakları da, sol mest üzerine, boylu boyunca yapıştırılıp, ayak parmakları üzerine gelen ucundan, bacağa doğru çekilir. Böyle yapınca sünnete de uyulmuş olur.

Sual: "Bir peygamberin oğullarına verdiği isimleri bizim de vermemiz caiz olur mu? Mesela Âdem aleyhisselamın oğullarına koydukları ismi verebilir miyiz?" Cevap: Evet mahzuru olmaz. İdris, Şit, Habil konabilir. Ancak kâfir olan Kabil’in ismi verilmemeli.

