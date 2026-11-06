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Hayvânlarda ve insanlarda "hayvânî ruh" da vardır!

Vehbi Tülek
Vehbi Tülek vehbi.tulek@tg.com.tr
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Hayvânî ruhta iki kuvvet vardır. Birisi, müdrike kuvveti, ikincisi hareket kuvvetidir.

Câfer bin Abdürrahîm el-Mehâî hazretleri fıkıh âlimlerinden ve evliyânın büyüklerindendir. Irak’ta Cünd köyünde doğdu. 1067 (H.460) senesinde, orada vefât etti. Fıkıh ilmi üzerine birçok eser yazdı. Birçok âlim, kendisinden fıkıh öğrendi. Kâfî kitabının sâhibi İmâm Ebû İshak es-Sarzetî bu âlimlerdendir.

Bu mübarek zat bir dersinde buyurdu ki:

Kalb ve ruhun kuvvetleri vardır. Bu kuvvetler, bitki ve hayvanların kuvvetleri gibi değildir. Nebâtların ve hayvânların da, kendilerine göre ruhları vardır. Kalb, yalnız insânda vardır. Her canlıda (Nebâtî ruh) vardır. Doğma, büyüme, tegaddî [beslenme], zararlı maddeleri dışarı atma, üreme ve ölme gibi canlılık işlerini (Nebâtî ruh) yapar. Bu işler, insanlarda ve hayvânlarda ve nebâtlarda da yapılmaktadır. Nasıl yapıldığı tabîat bilgisi derslerinde öğrenilmektedir. Bunlarda büyüme, bütün hayat boyunca yapılmaz. Muayyen bir miktâra vardıktan sonra, bu iş durur. Bu miktâr, insanlarda ortalama yirmi dört yaşına geldiği zamandaki miktârdır. Yağlanmak, şişmanlamak, büyümek değildir. Beslenme ölünceye kadar devam eder. Çünkü, gıdâ almadan yaşanamaz.

Hayvânlarda ve insanlarda, (Hayvânî ruh) da vardır. Bunun yeri göğüstür. İstekli hareketleri yaptıran bu ruhtur. İnsanlarda, kalbin emri ile yapar.

İnsanlarda ayrıca bir ruh daha vardır ki, ruh deyince kalb ile berâber, bu ruh anlaşılır. Aklı kullanmak, düşünmek ve gülmek gibi şeyleri yapan bu ruhtur.

Hayvânî ruhta iki kuvvet vardır. Birisi, müdrike kuvveti, ikincisi hareket kuvvetidir. Müdrike kuvveti, idrâk edici, anlayıcı kuvvettir. Bu anlamak da, iki yol ile olur: Zâhirî, görünen his organları ile olan anlama. Bâtınî, yâni görünmeyen, iç organlarla olan anlama.

Görünen his organları beştir. Birinci his organı, deridir. Deri ile sıcaklık, soğukluk, yaşlık, kuruluk, yumuşaklık, sertlik gibi şeyler anlaşılır. Bir cisim deriye değince, hayvânî ruhu, bu şeyin sıcak olup olmadığını anlar. Bu duygu avuç içinde fazladır.

İkincisi, koku alma duygusudur. Burun ile olur. Üçüncüsü, tat alma duygusudur. Dildeki sinirlerle duyulur. Dördüncüsü işitmektir. Kulaktaki sinirlerle duyulur. Beşincisi görmektir. Gözdeki sinirlerle görülür.

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