Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un 1890’da yaptığı “Çiçek Açan Kestane Ağaçları” tablosu, ABD’de yapılan açık artırmada 190,4 milyon dolara (yaklaşık 9,6 milyar TL) satılarak rekor kırdı.

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Sotheby’s’in New York’ta düzenlediği müzayedede yeni sahibi bulan eser, Van Gogh’un bir müzayedede satılan en pahalı eseri oldu. Aykırı ressamın ölümünden sadece iki ay evvel yaptığı tablo, 2022’de 117,2 milyon dolara satılan eserine ait önceki müzayede rekorunu geride bıraktı.

Satış, tablonun önceki sahipleri Alman Fischer ailesinin mirasçılarının eserin iadesi için yaptığı başvurunun sonuçlanmasının ardından gerçekleşti. Fischer ailesi, Nazi Almanya’sı döneminin ekonomik baskıları nedeniyle eseri 1936’da satmak zorunda kaldıklarını iddia ederken, Sotheby’s ise satışın adil şartlarda yapıldığını savunmuştu.

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