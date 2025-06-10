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350 milyon yıllık! 875 metre uzunluğunda... Ziyaretçi rekoru kırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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350 milyon yıllık! 875 metre uzunluğunda... Ziyaretçi rekoru kırıldı
Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Zonguldak'ta 350 milyon yıllık tarihiyle 875 metre uzunluğundaki Gökgöl Mağarası, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi rekoru kırdı. Mağarayı bayram tatilinde 3 bin 966 kişinin gezdiği bildirildi.

Türkiye'nin en uzun onuncu mağarası olan 350 milyon yıllık Gökgöl Mağarası, bayram tatilinde 3 bin 966 kişi tarafından ziyaret edilerek rekor kırdı. Mağara, 1976 yılında keşfedilen, 2001 yılında İl Özel İdaresi tarafından turizme kazandırılan ve 2021 yılında hayata geçirilen Zonguldak Mağaraları Ziyaretçi Merkezi projesiyle de yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görmeye devam ediyor.

350 milyon yıllık! 875 metre uzunluğunda... Ziyaretçi rekoru kırıldı - 1. Resim

Fosil giriş, Astım Salonu, Harikalar Salonu gibi bölümlendirilen ve engelli dostu özelliği ile de ön plana çıkan mağara; restorasyon sonucunda yürüyüş parkurları, içerisinden akan dere, üzerinden yapılan köprüler, ahşap merdivenlerle birlikte turizme kazandırıldı.

350 milyon yıllık! 875 metre uzunluğunda... Ziyaretçi rekoru kırıldı - 2. Resim

"İÇERİSİ DENİLEN KADAR SOĞUKMUŞ"

İstanbul'a seyir halindeyken tavsiye üzerine Zonguldak'ta Gökgöl Mağarası'nı gezdiklerini anlatan Emirhan Genç, "İçerisi denilen kadar soğukmuş. Görülmeye değer bir mağara. Ülkemizde böyle yerler olması çok değerli bizim için" diye konuştu.

350 milyon yıllık! 875 metre uzunluğunda... Ziyaretçi rekoru kırıldı - 3. Resim

Arkadaşlarıyla birlikte mağarayı gezen Hasan Yıldız ise "Müthiş bir mağara. Işıklandırması ve içerideki ortam gerçekten çok güzel. İçerideki doğal güzelliklere ulaşılabilen çalışma yapılmış" şeklinde konuştu.

350 milyon yıllık! 875 metre uzunluğunda... Ziyaretçi rekoru kırıldı - 4. Resim

Mağarayı uzun yıllar önce gezdiğini ve aradan geçen zamanda önemli değişiklikler yapıldığını anlatan Ersin Açıkgöz, "Şu anda benim gördüğüm gayet güzel. Son tarafında biraz daha ileriye gidilebilir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

350 milyon yıllık! 875 metre uzunluğunda... Ziyaretçi rekoru kırıldı - 5. Resim

Sibel Açıkgöz de mağaranın yerli ve yabancı turistler tarafından büyük ilgi görebileceğini söyledi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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