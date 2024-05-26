400 çadır burada kurulmuştu! Bilecik'in 725. fetih yıldönümü kutlandı

Bilecik'te, Osmanlı Devleti'nin kurucuları Şeyh Edebali ve Osman Gazi'yi anma ile şehrin fethinin 725'inci yılı kutlamaları gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Türbesinde başlayan fethi kutlamalarında Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, Doç. Dr. Refik Arıkan 'Bilecik'in Fethi' konulu konferans verdi.

Yürüyüş kalabalık bir protokol ve vatandaşlarla yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Mehteran Takımı kortejde Eskişehir Odunpazarı Mehteran Takımı ve Bursa Kılıçkalkan Ekibi eşliğinde başlayan 'Fetih yürüyüşü, Şeyh Edebali Türbesi Yerleşkesi'nde tamamlandı.

Mehteran ve kılıç kalkan gösterilerin ardından, Kayı Alpleri tarafından Söğütten Şeyh Edebali Türbesine getirilen Türk Bayrağı ve toprak Bilecik Valisi Şefik Aygöl'e teslim edildi.

"BİLECİK OSMANLIDIR, BİLECİK OSMAN GAZİDİR"

Doç. Dr. Refik Arıkan 'Bilecik'in Fethi' konulu konferansında, "Bilecik toprakları tarihte kurduğumuz en büyük devletin hayat bulduğu bereketli bir coğrafyadır. Bilecik Osmanlıdır, Bilecik Osman Gazidir. Bu havari Sevrin yırtıldığı, Yunan’ın durdurulduğu bir umut coğrafyasıdır. Bilecik Cumhuriyettir. Bu bağlamda Bilecik kuruluşun ve kurtuluşun şehridir ve bunu en fazla hak eden şehirdir. Bir devlet yıkılırken yenisini hemen tesis eden eşsiz bir millettir. İşte bu hasretleri 727 yıl önce bugün yeniden doğuşu müjdeleyip, bir imparatorluğa kapı araladı" dedi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl ise "Bizler de bugün Bilecik’imizin Türk toprağı olması İslam beldesi olmasının 725’inci fethinin yıldönümünü sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyduğumu ifade ederim. Biz bu şehri anlatırken bu şehrin başta dirilişin, kuruluşun ve kurtuluşun şehri diye ifade ediyoruz. Gençlerimiz şunu bilemeli ki biz kuruluş derken neyi ifade ediyoruz. Biz kuruluş derken Söğüt’te 400 çadırdan oluşan bir beyliğin sonra dünyanın 3’te birine hükmeden ama bugünkü dünyanın hüküm anlayışın tam zıttına adaleti götüren, hizmet götüren, anlayışı götüren bir ecdadın kurulduğu toprakları ifade ediyoruz. Bilecik böyle topraklar, kuruluşun torakları, huzurun dünyaya yayıldığı topraklar."

Konuşmaların ardından Fetih duası ve Fetih selası okunmasıyla program son buldu.