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Kültür - Sanat

5 günlük sinema şöleni... Büyük Taarruz Kısa Film Festivali kapılarını açıyor

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5 günlük sinema şöleni... Büyük Taarruz Kısa Film Festivali kapılarını açıyor
Başlık Resmi5 günlük sinema şöleni... Büyük Taarruz Kısa Film Festivali kapılarını açıyor

“Büyük Taarruz 5. Kısa Film Festivali (BTKFF)” bugün Afyonkarahisar’da kapılarını açıyor.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

16 Ekim’e kadar devam edecek festival, Gedik Ahmet Paşa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu’ndaki açılış programıyla başlayacak. Programda ödüllü yönetmen Ensar Altay’ın “Kanto” fi lmi gösterilecek. Festival çerçevesinde 5 gün boyunca festival fi lmleri seyirciyle buluşacak. Ayrıca şehirdeki farklı mekânlarda özel gösterimler gerçekleştirilecek. Paralel oturumlarda ise söyleşiler yapılacak. Yöneticiliğini Sevda Dursun’un üstlendiği festivaldeki ödüller 16 Ekim’de yapılacak törenle sahiplerine takdim edilecek.

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