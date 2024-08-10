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1700 yıllık mozaikteki sır 11 yıl sonra çözüldü! Amasya Müzesi'ndeki buluş dikkat çekti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kültür - Sanat Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Amasya'da 11 yıl önce kazılarda bulunup geçen yıldan itibaren sergilenmeye başlanan 1700 yıllık mozaiğin gizemi çözüldü. Yapılan araştırmada mozaiğin ortasındaki tanrı figürlü madalyonda Grekçe yazılı ‘?APEM' ve ‘BO?H' ifadelerinin Roma askeri birliğini simgelediği ortaya çıktı.

2013 yılında Gökmedrese Mahallesi'nde, Roma dönemine ait binanın kalıntıları içinde yer alan bir bölümde 80 metrekare alanı kaplayan mozaik bulundu.

Amasya Müzesi yetkililerince yapılan kazıda onbinlerce doğal renkli taş parçasının sistematik bir şekilde yerleştirilmesiyle oluşturulmuş 80 metrekarelik bir taban mozaiğine bulundu.

Amasya Arkeoloji Müzesi'ne hemen taşınamayan mozaik, önce usulüne uygun tedbirlerle bulunduğu yerde üzeri kapalı şekilde korundu.

Mozaiğin 1700 yıllık, "Bereket Tanrıçası" motifli olduğu açıklandı. 

Daha önce örneği görülmeyen ‘KTI - CIC' ve ‘?APEM - BO?H' yazılı iki figür ile çeşitli geometrik şekiller bulunan eser, Amasya Müzesi'ne taşınan mozaik, geçen yıldan itibaren sergileniyordu.

700 yıllık mozaikteki sır 11 yıl sonra çözüldü! Amasya Müzesinde dikkat çeken çalışma! - 1. Resim

ASKERİ BİRLİĞİ SİMGELİYOR

Mozaiklere isim verilmesinde merkezi madalyonun öne çıktığını belirten Amasya Müzesi Müdürü Celal Özdemir, “Merkezi madalyon mozaiğin isminin verilmesini sağlar. Yaptığımız araştırmada Tanrı Priapos figürünün çevresinde Grekçe ‘?APEM-BO?H' ifadeleri yer alıyor. Bu ifadeler Parem-Bole askeri birliğini simgeliyor” dedi.

1700 yıllık mozaikteki sır 11 yıl sonra çözüldü! Amasya Müzesi'ndeki buluş dikkat çekti - 2. Resim

"ASKERİ BİRLİĞE AİT BİR MOZAİK DAHA ÖNCE BULUNMADI"

Keşfin önemine işaret eden Celal Özdemir, “Anadolu'da lejyonlarla ilgili Roma askeri birliğine, taburuna ait bir mozaik daha önce bulunmadı. Araştırmalar mozaiğin bu açıdan ünik olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

700 yıllık mozaikteki sır 11 yıl sonra çözüldü! Amasya Müzesinde dikkat çeken çalışma! - 3. Resim

AMASYA MÜZESİ YENİ MOZAİKLERİN PEŞİNDE

Osmanlı ve Selçuklu'nun önemli yerleşim yerleri arasında bulunan Amasya'nın aynı zamanda Helenistik dönenin önemli başkentlerinden olduğunu hatırlatıp yeni eserlerle karşılaşılabileceğine değinen Özdemir, “Yenilerinin çıkmasını bekliyoruz. Bu mozaikler uç örnekler. Kazılar geliştikçe, antik şehrin kalıntıları bulundukça çıkacaktır” şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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