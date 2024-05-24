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Side'de tarihi bir an! 2500 yıllık mozaik zemin keşfedildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arkeoloji, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şairlere ilham kaynağı olan epik şiirin ilham perisi Kalliope'nin tasvir edildiği mozaik zemin gün ışığına çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Geleceğe Miras Projesi kapsamında Side Antik Kenti'nde de 2023 yılında kazı başlatıldı. Çalışmalar devam ederken, yeni keşifler ve bulgular gün ışığına çıkıyor.

Side Antik Şehri, şehir kapısı ve kara surlarının ardında yer alan abide çeşme bölgesinde devam eden restorasyon ve arkeolojik çalışmalarda bulgular ortaya çıktı.

Side'de mozaik zemin keşfedildi! - 1. Resim

Çeşme'nin arkasındaki su kemerlerinin keşfiyle genişletilen yerde, şairlere ilham kaynağı olan epik şiirin ilham perisi Kalliope'nin tasvir edildiği mozaik bir zemin bulundu.

Side'de mozaik zemin keşfedildi! - 2. Resim

Mozaik zeminin bulunduğu alandaki duvarlarda ayrıca dönemin sanat anlayışını gözler önüne seren freskler de keşfedildi.

Side'de mozaik zemin keşfedildi! - 3. Resim

Bulunan mozaik zemin, Side Antik Kenti'nin tarihine dair yeni bilgiler sunarken, bölgedeki arkeolojik çalışmaların daha pek çok sırrı açığa çıkaracağına dair umutları güçlendirdi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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