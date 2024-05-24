Çukurova’nın Efes’i! Kastabala’da kazı çalışmaları tekrar başladı

Osmaniye'de bulunan ve Çukurova’nın Efes’i olarak adlandırılan Kastabala(Hierapolis) Antik Kentinde bir süredir duran kazı çalışmaları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne bağlı Müze Müdürlüğünce yeniden başladı.

Osmaniye şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve tarihi Arkaik-Klasik döneme (M.Ö. 7. yüzyıl) uzanan, Kastabala Antik Kentinde bir süredir duran kazı çalışmaları yeniden başladı.

M. S 2. ve 3. yüzyıllarda Roma döneminde altın çağını yaşayan sütunlu caddesi, tiyatrosu, hamam yapısı, kiliseleri ve tarihi kalesi ile bugüne kadar ayakta kalabilen Kastabala'da, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Faris Demir başkanlığında yürütülen kazılar, antik tiyatro ve çevresinde devam ediyor.





Kastabala Antik Kenti’nin tiyatro alanında kazı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun şu açıklamaları yaptı:

"2 bin 500 yıllık tarihe geçmişiyle, nekropol alanıyla, sütunlu yoluyla, tiyatrol alanıyla, başpiskoposun kaldığı kilise kalıntısıyla burası önemli bir antik kentimiz. Burası Çukurova'nın Efes'i diyebileceğimiz. Efes ile aynı kültürel özelliklere sahip veya tarihlendirebileceğimiz bir alandayız. Burada tiyatro alanında yürütmüş olduğumuz çalışmalar devam etmektedir. Kültür Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğü arasındaki çalışma ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü koordinesinde devam etmektedir."

Kazı Başkanı Doç. Dr. Faris Demir de çalışmalarını anlattı. Demir, “Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi işbirliğinde yürütülen çalışmalarda önemli sonuçlar elde ettik. Çalışmalarımız ulusal ve dünya basınında oldukça geniş yer buldu. Bu yıl da inşallah bu güzel ivmeyle kazı çalışmalarına devam edeceğiz. Antik Kent zaten var olan sütunlu caddesi, hamam, tapınak kalıntılarıyla, kalesiyle ihtişamını göstermekte. Geçen yıllarda tespit ettiğimiz kalıntılar da bu güzelliği artırmaktadır. Milattan önce 540’lara tarihlenen tapınağın keşfi bu zenginliği artırmıştır” diye konuştu.