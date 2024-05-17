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Tharsa kazılarında boğa başlı mezar odası ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Kültür - Sanat Haberleri  / Ajanslar

Tharsa Antik Kent’te yapılan kazılarda iki boğa başı ve süslemelerin yer aldığı bir mezar bulundu. Boğa başının mezarda bulunmasının anlamı ise kötü ruhlardan arınma anlamına geliyor.

Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu üzerinde Kuyulu köyü sınırlarında bulunan ve günümüzde ‘Turuş Kaya Mezarları’ diye adlandırılan Tharsa Antik Kenti'nde, yürütülen kazı ve temizleme çalışmalarında yeni bir mezar bulundu.

Tharsa kazılarında boğa başlı mezar odası ortaya çıktı - 1. Resim

Roma dönemine ait antik kentte kazı ve temizlik çalışmaları 20 işçiyle sürüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde roma dönemine ait oda mezara rastlanıldı.

Tharsa kazılarında boğa başlı mezar odası ortaya çıktı - 2. Resim

Mezarın giriş kısmında üstünde 2 boğa başı (bukranyon) ve bunları birbirine bağlayan girlant süslemesi ve ortasında rozet bulunuyor.

Tharsa kazılarında boğa başlı mezar odası ortaya çıktı - 3. Resim

Roma ve Bizans döneminde kullanıldığı bilinen 2 bin yıllık mezar, 3 arcosoliumdan oluşuyor. Daha önceki yapılan temizleme ve kazı çalışmalarında 60 mezarın ortaya çıkartıldığı Tharsa Antik Kent’te her gecen gün yeni mezarlar ortaya çıkıyor.

Tharsa kazılarında boğa başlı mezar odası ortaya çıktı - 4. Resim

Oda mezarını bulan Adıyaman Müze Müdür Yardımcısı Mustafa Çelik şöyle anlatıyor:

 “Tharsa Antik Kent, Büyük Höyük, Küçük Höyük ve Nekropol Alanı olmak üzere 3 ana arkeolojik alandan oluşuyor. Nekropol alanında 2024 yılı kazı çalışmalarına başladık.

Daha önce ortaya çıkardığımız kaya mezarlarına 2 tane daha ekledik. Bunlardan bir tanesi bu gün tespitini yaptığımız kaya mezarıdır. Bir ana mekandan ve üç arcosoliumdan oluşan bu mezarın giriş kısmında üst tarafta, bizim antik dönem ismiyle bukranyon dediğimiz 2 boğa başı figürü bulunuyor.

Tharsa kazılarında boğa başlı mezar odası ortaya çıktı - 5. Resim

Boğa başlarının orta kısmında ise girlant ve rozet dediğimiz süslemeler yer alıyor. Biz bu bölgeyi turizmin cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Ajanslar
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