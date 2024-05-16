2 bin yıl sonra ilk faaliyet! Kibyra Antik Kenti'nde konser verildi

2009 yılında başlayan kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılan ve yüzde 95 oranda orijinal olması sebebiyle dünyada bir tek Kibyra Antik Kenti’nde bulunan, Medusa mozaikli odeonda, konservatuar öğrencileri konser verdi. Bu yaklaşık 2 bin yıl sonra ortaya çıkarılan tarihi eserdeki ilk faaliyet oldu.

Burdur’un Gölhisar ilçesinde bulunan ve "Gladyatörler Şehri" olarak bilinen, 2 bin 300 yıl önce kurulan Kibyra Antik Kenti, 2006 yılında başlatılan kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılmıştı.

Şehrin gözbebeği olarak bilinen ve “opus sectile” tekniğiyle renkli mermerlerden inşa edilen ve dünyada tek olma özelliğine sahip Medusa mozaikli odeon ise 2009 yılında başlayan çalışmalar ile ortaya çıkarıldı.

Antik çağda meclis toplantılarının ve müzik şölenlerinin gerçekleştirildiği odeonda yaklaşık 2 bin yıl sonra 3 bin kişinin katılımıyla konser düzenlendi.

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Odeonda gerçekleştirilen konser öncesi konuşan MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, "Bugün tarihi bir mekanda, bu atmosferde düşündüğüm şey, binlerce yıl önce yapılan ve hala dimdik ayakta duran bu eserin, geçmişteki insanların emeğinin ve özverisinin günümüzde hala ne kadar değerli olduğunu göstermesidir. Onlar, yaptıkları eserlerin uzun yıllar sonra bile insanlığa hizmet edeceğini düşünmüş olmalılar. Peki ya biz? Gelecek nesillere hangi eserleri bırakacağız? Bizden sonraki nesillere, yüzyıllara, hatta bin yıllara hangi mirasları bırakacağımızı düşünmeliyiz. Bu eserlerden kimler nasıl faydalanacak? Bizleri hatırlayacaklar mı? Yüzyıllar boyunca anılacak eserler bırakabilecek miyiz?" dedi.