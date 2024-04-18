Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Bakanı taş eden kadın! Medusa mozaiği ziyarete açıldı

Bakanı taş eden kadın! Medusa mozaiği ziyarete açıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakanı taş eden kadın! Medusa mozaiği ziyarete açıldı

Kültür - Sanat Haberleri  / Anadolu Ajansı

Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Kibyra Antik Kenti'nde kış aylarında üzeri kapatılan yaklaşık 2000 yıllık Medusa mozaiği yeniden ziyarete açıldı.

Şehir merkezine 108 kilometre uzaklıkta bulunan ve dünyanın nadir antik eserleri arasında yer alan Medusa mozaiğinin, hava şartlarından zarar görmemesi için kış aylarında üzeri uzman restoratörler tarafından 5 farklı katmanla kapatıldı.

Bakanı taş eden kadın! Medusa mozaiği ziyarete açıldı - 1. Resim

Antik dönemde konser alanı, meclis, mahkeme ve tiyatro görevi yapan odeonun ortasındaki mozaik, ihtişamıyla 2024 yaz sezonunda da ziyaretçilerini kabul etmeye başladı.

Bakanı taş eden kadın! Medusa mozaiği ziyarete açıldı - 2. Resim

Kibyra Antik Kenti Kazı Başkanı ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru, üzeri açılan zemin mozaiğinin kasım sonuna kadar ziyaret edileceğini söyledi.

Milattan sonra 1. yüzyılın ilk evrelerinde "Opus Sectile" tekniğiyle renkli mermerlerden inşa edilen, mitolojide gözlerine bakan kötü niyetli kişileri taşa çevirdiğine inanılan Medusa'yı tasvir eden mozaiğin dünyada benzerinin bulunmadığı belirtiliyor.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kosova'nın kuzeyinde el bombalı saldırı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Müezzinlikten plakçılığa! Mevlid okurken son nefesini veren Hafız Burhan - Kültür - SanatMüezzinlikten plakçılığa! Mevlid okurken son nefesini veren Hafız BurhanAntalya'da 3 bin 500 yıllık cadde keşfedildi! 800 metre uzunluğunda sütunları var - Kültür - SanatAntalya'da 3 bin 500 yıllık cadde keşfedildi! 800 metre uzunluğunda sütunları var"Kanıt" belgeseli büyük beğeni topladı! İsrail'in savaş suçları gözler önüne serildi - Kültür - Sanat"Kanıt" belgeseli büyük beğeni topladı! İsrail'in savaş suçları gözler önüne serildiRusya Büyükelçisi tanıttı! Ben Vladimir Putin kitabı yayında - Kültür - SanatRusya Büyükelçisi tanıttı! Ben Vladimir Putin kitabı yayındaKültürümüzden üç unsur ortak miras olma yolunda! - Kültür - SanatKültürümüzden üç unsur ortak miras olma yolunda!Afyonkarahisar'da Klasik Müzik Festivali! Sanat yönetmeni: Bakanlık desteğiyle bu aşı tuttu! - Kültür - SanatAfyonkarahisar'da Klasik Müzik Festivali! Sanat yönetmeni: Bakanlık desteğiyle bu aşı tuttu!
Sonraki Haber Yükleniyor...