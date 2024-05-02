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2500 yıllık antik yola beton! Skandal görüntüler sonrası karar çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Kültür - Sanat Haberleri  / Ajanslar

Aydın'da, Herekleia Antik Kenti’nden Beşparmak Dağları’na kadar uzanan tam 2500 yıllık tescilli antik yola asfalt döküldü. Skandal olayla ilgili inceleme başlatan Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, yoldaki betonun kaldırılmasını kararlaştırdı.

Aydın'da, Herekleia Antik Kenti’nden Beşparmak Dağları’na (Latmos) kadar uzanan taş döşemeli yol, ilk kez arkeolog Dr. Dr. Anneliese Peschlow tarafından 70’li yıllarda keşfedilmişti. Herakleia Antik Kenti’nin kurucusu Pleistarkhos tarafından yaptırıldığı bilinen taş döşeli yollar, Myus, Alinda, Alabanda, Tralleis Antik Kentleri ve Menderes Vadisi ile Marsyas Vadisi’ni birbirine bağlıyor.

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda bu yolların 2018 yılından sonra tescil işlemleri gerçekleştirilmişti.

BETON DÖKTÜLER

Geçtiğimiz aylarda Karpuzlu’ya bağlı Tekeler Mahallesi’nden Alinda Antik Kenti’ne uzanan 2386 metrelik antik yol kesimi üzerindeki bir bölgeye izinsiz olarak aralıklı bir şekilde beton kaplanması nedeniyle, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğinin (EKODOSD) başvurusuyla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu (KVKBK) Müdürlüğü uzmanları tarafından yerinde incelemelerde bulunuldu.

Yapılan incelemelerin ardından Müze Müdürlüğü tarafından belirlenecek yöntem ile kaplama yapılarak tahrip edilen taş döşeme yolun tekrar eski haline getirilmesi ve bir daha aynı durumun yaşanmaması için gerekli yasal işlemlerin uygulanması yönünde alınan genel kurul kararı ilgili kurumlara gönderildi.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Ajanslar
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