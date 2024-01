75. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu; işte Amerika'da 2023'ün en iyi dizileri

16 Ocak 2024 08:53 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 09:32

Christina Applegate'in sunduğu 75. Emmy Ödülleri dün akşam büyük ilgi gördü. Çok renkli geçen programda "Dahmer" dizisindeki performansıyla ödül kazanan Niecy Nash-Betts ayakta alkışlandı.

"Succession," en iyi drama dizisi ödülünü kazanırken ve başrolde Kieran Culkin, Sarah Snook ve Matthew Macfadyen ayrı ayrı ödül kazandı.

"The Bear" da ilk sezonuyla en iyi komedi dizisi ödülünü kazandı. Jeremy Allen White (erkek başrol), Ayo Edebiri (kadın başrol) ve Ebon Moss-Bachrach (komedide yardımcı erkek rol) ödülünü aldı. Christopher Storer, senaryo ve yönetmen kategorilerinde ödül kazandı.

"Beef," olağanüstü sınırlı dizi ödülünü kazandı. Steven Yeun ve Ali Wong ödül kazanan isimler arasındaydı, ayrıca Lee Sung Jin senaryo ödülünü kazandı.

HBO'da "Succession," "The Last of Us" ve "The White Lotus" öne çıktı. Roy ailesinin dramının finali, 27 adaylıkla tüm diziler arasında birinci sıraya yerleşti. "The Last of Us" 24 kategoride adaylar arasındaydı.

Netflix'in "Dahmer" adlı Jeffrey Dahmer hikayesi 13 adaylıkla zirveye çıktı.

İŞTE 75. EMMY ÖDÜLLERİ ADAYLAR VE KAZANANLAR

EN İYİ DRAMA DİZİSİ

“Succession” (KAZANAN)

“Andor”

“Better Call Saul”

“The Crown”

“House of the Dragon”

“The Last of Us”

“The White Lotus”

“Yellowjackets”

KOMEDİ DİZİLERİ

“The Bear” (WINNER)

“Abbott Elementary”

“Barry”

“Jury Duty”

“The Marvelous Mrs. Maisel”

“Only Murders in the Building”

“Ted Lasso”

“Wednesday”

MİNİ DİZİ

“Beef” (KAZANAN)

“Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”

“Daisy Jones & the Six”

“Fleishman Is in Trouble”

“Obi-Wan Kenobi”

EN İYİ DRAMA BAŞROLÜ ERKEK

Kieran Culkin (“Succession”) KAZANAN

Jeff Bridges (“The Old Man”)

Brian Cox (“Succession”)

Bob Odenkirk (“Better Call Saul”)

Pedro Pascal (“The Last of Us”)

Jeremy Strong (“Succession”)

EN İYİ DRAMA BAŞROLÜ KADIN

Sharon Horgan (“Bad Sisters”)

Melanie Lynskey (“Yellowjackets”)

Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”)

Bella Ramsey (“The Last of Us”)

Keri Russell (“The Diplomat”)

Sarah Snook (“Succession”) KAZANAN