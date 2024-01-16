Dolar, euro ve altın fiyatları bugün ne kadar?

16 Ocak 2024 09:07 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 09:33

Geçtiğimiz hafta ABD ve TCMB'den gelen verilerle dalgalanan dolar 30,09 dolarda zemin buldu. Dolar, ABD piyasalarının Martin Luther günü nedeniyle kapalı olduğu yeni haftanın ilk işlem gününde yatay seyrini korudu. ABD doları şu anda 30,0958 alış, 30,1027 satış fiyatıyla işlem görüyor.

Euro/TL kurunda ise düşüş var. Dün 32,97 seviyesinde kapanan euro kuru, bugün yüzde 0,22 düşüşle işlem görüyor. Alış tarafında euro 32,8724 TL, satış tarafında ise 32,9048 civarında seyrediyor.

ONS ALTIN ABD RÜZGARIYLA YÜKSELDİ

Altın fiyatları ise gücünü koruyor. ABD enflasyon verisinin beklentileri aşmasıyla düşüşe geçen ons altın, Cuma günü açıklanan ÜFE verilerinin beklentinin altında kalmasıyla tekrar yükselişe geçti. Geçtiğimiz haftayı 2 bin 62 dolara çıkmasının ardından hafif düşüşle 2 bin 47 dolardan kapatan ons altın, Pazartesi günü 2 bin 48 dolardan başladı. Gün içinde yükselen ons, 2 bin 58 dolardan kapandı.

Yeni güne 2 bin 55 dolar seviyesinden açılan ons altın, şu anda 2 bin 49 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 2 bin 47 dolardan işlem gören değerli metal, en yüksek 2 bin 55 dolar seviyesini gördü.

GRAM ALTIN 2 BİN TL DİRENCİNİN ALTINDA

Ons altındaki haftalık yüzde 2,17'lik yükseliş gram, çeyrek ve cumhuriyet altınına da yansıdı. Geçen hafta 2 bin TL direncine yöneldi. Cuma günü bin 992 TL seviyesine kadar yükselen gram altın, günü bin 988 TL seviyesinde kapattı.

Salı günü de yükselişe açılan gram, en yüksek bin 997, en düşük bin 981 TL seviyesini gördü. Gram altın şu anda bin 983 TL'den alıcı buluyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

Öte yandan çeyrek altın, alış tarafında 3 bin 337 TL'den, satış tarafında 3 bin 403 TL'den işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 13 bin 305 TL alış, 13 bin 489 TL satış fiyatına sahip.