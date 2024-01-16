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    Dolar, euro ve altın fiyatları bugün ne kadar?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Döviz kurlarında sakin seyir sürerken, altın fiyatları Kızıldeniz krizinin de etkisiyle tarihi zirveye yakın seyrediyor. Varlıklarını enflasyondan korumak isteyen yatırımcılar, "Dolar, euro, gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar, açılış fiyatları ne?" gibi soruların cevabını arıyor. İşte 16 Ocak güncel döviz kurları ve altın fiyatları...

    Dolar, euro ve altın fiyatları bugün ne kadar?
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Geçtiğimiz hafta ABD ve TCMB'den gelen verilerle dalgalanan dolar 30,09 dolarda zemin buldu. Dolar, ABD piyasalarının Martin Luther günü nedeniyle kapalı olduğu yeni haftanın ilk işlem gününde yatay seyrini korudu. ABD doları şu anda 30,0958 alış, 30,1027 satış fiyatıyla işlem görüyor.

    Euro/TL kurunda ise düşüş var. Dün 32,97 seviyesinde kapanan euro kuru, bugün yüzde 0,22 düşüşle işlem görüyor. Alış tarafında euro 32,8724 TL, satış tarafında ise 32,9048 civarında seyrediyor.

    ONS ALTIN ABD RÜZGARIYLA YÜKSELDİ

    Altın fiyatları ise gücünü koruyor. ABD enflasyon verisinin beklentileri aşmasıyla düşüşe geçen ons altın, Cuma günü açıklanan ÜFE verilerinin beklentinin altında kalmasıyla tekrar yükselişe geçti. Geçtiğimiz haftayı 2 bin 62 dolara çıkmasının ardından hafif düşüşle 2 bin 47 dolardan kapatan ons altın, Pazartesi günü 2 bin 48 dolardan başladı. Gün içinde yükselen ons, 2 bin 58 dolardan kapandı.

    Dolar, euro ve altın fiyatları bugün ne kadar?

    Yeni güne 2 bin 55 dolar seviyesinden açılan ons altın, şu anda 2 bin 49 dolar seviyesinden alıcı buluyor. Gün içinde en düşük 2 bin 47 dolardan işlem gören değerli metal, en yüksek 2 bin 55 dolar seviyesini gördü.

    GRAM ALTIN 2 BİN TL DİRENCİNİN ALTINDA

    Ons altındaki haftalık yüzde 2,17'lik yükseliş gram, çeyrek ve cumhuriyet altınına da yansıdı. Geçen hafta 2 bin TL direncine yöneldi. Cuma günü bin 992 TL seviyesine kadar yükselen gram altın, günü bin 988 TL seviyesinde kapattı.

    Dolar, euro ve altın fiyatları bugün ne kadar?

    Salı günü de yükselişe açılan gram, en yüksek bin 997, en düşük bin 981 TL seviyesini gördü. Gram altın şu anda bin 983 TL'den alıcı buluyor.

    ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

    Öte yandan çeyrek altın, alış tarafında 3 bin 337 TL'den, satış tarafında 3 bin 403 TL'den işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 13 bin 305 TL alış, 13 bin 489 TL satış fiyatına sahip.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    DolarEuroAltın
    Haberler > Ekonomi > Dolar, euro ve altın fiyatları bugün ne kadar?
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