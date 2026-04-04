İstanbul’daki marketler zincirinin "kâr oyunu" Ticaret Bakanlığı’nın radarına takıldı. Domates 50'den 250'ye, biber 70'ten 225'e fırladı. Tüketiciyi korumak için düğmeye basan bakanlık, o devasa fiyat farklarını tek tek paylaştı. Açıklamada, "Gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Ticaret Bakanlığı, İstanbul’da faaliyet gösteren bir marketler zincirinde sebze fiyatları üzerinden yapılan devasa kâr oyununu gün yüzüne çıkardı.

Tarladan çıkan ürünün market rafına gelene kadar nasıl 5 katına çıktığı Hal Kayıt Sistemi üzerinden tek tek ispatlandı.

İşte vatandaşı isyan ettiren o çarpıcı rakamlar:

Tarladan sofraya 'soygun'u Bakanlık ifşa etti! Tarlada 50, rafta 250

DOMATESTE 50 TL’DEN 250 TL’YE AKILALMAZ YOLCULUK

Bakanlığın incelemesine göre, çeri domates Antalya’dan 50 TL’ye çıkıyor, tüccar eliyle markete 110 TL’ye satılıyor, market ise aynı domatesi vatandaşa tam 250 TL’den sunuyor.

Vurgun sadece domatesle sınırlı değil. Çengelköy salatalık markete 60 TL’ye giriyor, rafta 135 TL’ye fırlıyor. Kırmızı biber ise Antalya’da 70 TL, market rafında 225 TL’yi buluyor.

BAKANLIK DÜĞMEYE BASTI

Yapılan denetimler sonucunda, açıkça "haksız fiyat artışı" yapıldığı tespit edilen firmalar, ağır idari yaptırımların uygulanması amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi.

Ticaret Bakanlığı, fırsatçılığa karşı mücadelenin tavizsiz süreceğini ve tüketicinin korunması için denetimlerin kesintisiz devam edeceğini duyurdu.

Bakanlığın konu ile ilgili paylaşımı ise şu şekilde:

Ticaret Bakanlığımızca yürütülen piyasa gözetim ve denetim çalışmaları kapsamında; İstanbul’da faaliyet gösteren bir marketler zincirinde; çeri domates, Çengelköy salatalık ve kırmızı biber ürünlerine ilişkin olarak tedarik zinciri boyunca oluşan fiyat hareketleri Hal Kayıt Sistemi üzerinden detaylı şekilde incelenmiştir.

Yapılan incelemelerde;

📍Çeri domates ürününün, İstanbul’da faaliyet gösteren bir tüccar tarafından Antalya Kumluca Hali’nde faaliyet gösteren komisyoncudan 50,00 TL’den satın alındığı, aynı tüccar tarafından İstanbul’da faaliyet gösteren zincir markete 110,00 TL’den satıldığı, söz konusu zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 250,00 TL’den sunulduğu,

📍Çengelköy salatalık ürününün, İstanbul’da faaliyet gösteren bir komisyoncu tarafından zincir markete 60,00 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise tüketiciye 135,00 TL’den sunulduğu,

📍 Kırmızı biber ürününün ise Antalya Kumluca Hali’nde faaliyet gösteren komisyoncu tarafından İstanbul’da faaliyet gösteren tüccara 70,00 TL’den satıldığı, aynı tüccar tarafından zincir markete 100,00 TL’den satıldığı, zincir market tarafından ise ürünün tüketiciye 225,00 TL’den sunulduğu tespit edilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, adı geçen firmalar tarafından haksız fiyat artışı yapıldığı tespit edilmiş olup, gerekli idari yaptırımların uygulanması amacıyla konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilmiştir.

