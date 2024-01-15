Yılların sarrafından altın tahmini! 'O seviyelere hazır olun' diyerek rakam verdi

15 Ocak 2024 14:36 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 14:36

2023 yılının başı ile 2024 yılının başında altında meydana gelen gelişmeleri değerlendiren sarraf Bayram Erdoğan, altının 1 yıl içerisinde yüzde 90 seviyesinde artış gösterdiğini söyledi.

Vatandaşların en çok fiziki altını tercih ettiğini söyleyen Erdoğan, gram altın fiyatının 2023 yılının başında bin 100 TL, 2024 başında ise 2 bin 80 TL olduğuna dikkat çekti. Çeyrek altında da benzer bir durumun olduğunu söyleyen Erdoğan, 2023'te bin 800 TL olan çeyreğin 2024'te 3 bin 420 TL'ye fırladığını belirtti.

SARRAFTAN GRAM ALTIN TAHMİNİ

Erdoğan, "2023 yılından 2024 yılı başına kadar 1 yıllık süreç içerisinde altındaki artış yüzde 89-90’ları buldu. 2023 yılı boyunca dolardaki artış yüzde 50-55 Euro yine yüzde 50-55’lerde kaldı" diyerek altın tahminini açıkladı:

"Altın dolar karşısındaki değeri ortalama yüzde 15’in üzerinde artış gösterdi. Bu da şu demek; 2023 yılı başı itibarıyla 100 bin TL’si olan bir vatandaşımız 2024 yılının başında 190 bin TL’sini aldı. Dolara yatırım yapan vatandaşımız da 155 bin TL’sini aldı. Onsta beklenen rakamlar 2 bin 300 bandındaydı. Şu anda 2 bin 40 - 2 bin 30 bandında. 2024 yılı ilk yarısında onsun 2 bin 300 - 2 bin 400 seviyelerini bulacağını öngörüyoruz.

2024 yılı ilk yarısında doları da 33- 34 gibi düşünürsek, altının gram fiyatının 2 bin 80 TL’den 2 bin 500 seviyelerine çıkacağını değerlendiriyoruz. Eğer gram altın 2 bin 500 TL olursa; çeyrek altınımızda 4 bin - 4 bin 100 seviyelerini görecektir. Vatandaşlarımızın fiziki altına olan talebi arttı. Özellikle son 15-20 günlük süreç içerisinde çok ciddi şekilde yatırım altınlarının satışlarında yüzde 50-60’a yakın artışlar gözlemlemekteyiz."

EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI ALTIN

En çok kazandıran yatırım aracının altın olduğunu belirten Erdoğan sözlerini şu şekilde tamamladı: "Altın alan vatandaşımız dolar ve Euro ya da diğer emtialara göre daha fazla kazandığını her zaman belirttiğimiz gibi altının her zaman daha fazla kazandıran doğru bir yatırım aracı olduğunu değerlendiriyoruz."