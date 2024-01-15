Yılların sarrafından altın tahmini! 'O seviyelere hazır olun' diyerek rakam verdi
Son dönemde dalgalı seyreden altın fiyatların, yatırımcıların odağındaki yerini koruyor. Birçok kişi "Gram altın yükselecek mi" sorusunun yanıtını ararken çarpıcı bir tahminde bulunan sarraf Bayram Erdoğan, 2023'ün en çok kazandıran yatırım aracının altın olduğuna dikkat çekti. Önümüzdeki dönem için rakam veren Erdoğan, "2024'ün ilk yarısında gram altının 2 bin 500 TL seviyelerine, çeyrek altının ise 4 bin TL seviyelerine ulaşacağını öngörüyoruz" dedi.
2023 yılının başı ile 2024 yılının başında altında meydana gelen gelişmeleri değerlendiren sarraf Bayram Erdoğan, altının 1 yıl içerisinde yüzde 90 seviyesinde artış gösterdiğini söyledi.
Vatandaşların en çok fiziki altını tercih ettiğini söyleyen Erdoğan, gram altın fiyatının 2023 yılının başında bin 100 TL, 2024 başında ise 2 bin 80 TL olduğuna dikkat çekti. Çeyrek altında da benzer bir durumun olduğunu söyleyen Erdoğan, 2023'te bin 800 TL olan çeyreğin 2024'te 3 bin 420 TL'ye fırladığını belirtti.
SARRAFTAN GRAM ALTIN TAHMİNİ
Erdoğan, "2023 yılından 2024 yılı başına kadar 1 yıllık süreç içerisinde altındaki artış yüzde 89-90’ları buldu. 2023 yılı boyunca dolardaki artış yüzde 50-55 Euro yine yüzde 50-55’lerde kaldı" diyerek altın tahminini açıkladı:
"Altın dolar karşısındaki değeri ortalama yüzde 15’in üzerinde artış gösterdi. Bu da şu demek; 2023 yılı başı itibarıyla 100 bin TL’si olan bir vatandaşımız 2024 yılının başında 190 bin TL’sini aldı. Dolara yatırım yapan vatandaşımız da 155 bin TL’sini aldı. Onsta beklenen rakamlar 2 bin 300 bandındaydı. Şu anda 2 bin 40 - 2 bin 30 bandında. 2024 yılı ilk yarısında onsun 2 bin 300 - 2 bin 400 seviyelerini bulacağını öngörüyoruz.
2024 yılı ilk yarısında doları da 33- 34 gibi düşünürsek, altının gram fiyatının 2 bin 80 TL’den 2 bin 500 seviyelerine çıkacağını değerlendiriyoruz. Eğer gram altın 2 bin 500 TL olursa; çeyrek altınımızda 4 bin - 4 bin 100 seviyelerini görecektir. Vatandaşlarımızın fiziki altına olan talebi arttı. Özellikle son 15-20 günlük süreç içerisinde çok ciddi şekilde yatırım altınlarının satışlarında yüzde 50-60’a yakın artışlar gözlemlemekteyiz."
EN ÇOK KAZANDIRAN YATIRIM ARACI ALTIN
En çok kazandıran yatırım aracının altın olduğunu belirten Erdoğan sözlerini şu şekilde tamamladı: "Altın alan vatandaşımız dolar ve Euro ya da diğer emtialara göre daha fazla kazandığını her zaman belirttiğimiz gibi altının her zaman daha fazla kazandıran doğru bir yatırım aracı olduğunu değerlendiriyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı