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    Gram altın tarihi zirvede! İslam Memiş 'acele etmeyin' diyerek yatırımcıları uyardı

    Dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişle dalgalı seyreden altın fiyatları, yukarı yönlü hareketini koruyor. Serbest piyasada 2 bin 60 liraya kadar yükselen gram altın, yeni bir zirve oluşturdu. İslam Memiş, 2024'ün altının çağı olacağını belirterek yatırımcıları 'acele etmemeleri' konusunda uyardı.

    Gram altın tarihi zirvede! İslam Memiş &#039;acele etmeyin&#039; diyerek yatırımcıları uyardı
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Altının ons fiyatı, dolar endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle dalgalanırken, 2 bin dolar üzerinde, yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Onstaki yükseliş gram, çeyrek ve cumhuriyet altınında ralliye neden oldu. Gram altın 2 bin 62 liraya ulaşarak rekor kırdı.

    Fiyatları değerlendiren finans uzmanı İslam Memiş, "2024 yılında altın, altın çağını yaşayacağı için en fazla getiri gram altında olacaktır" diyerek yatırımcıların acele etmemesi gerektiğini söyledi.

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR, NEDEN YÜKSELİYOR?

    Gram altın 10,36 itibarıyla Foreks piyasalarda 2 bin 62 lira seviyesinde tarihi zirvede işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 371 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 859 liradan alıcı buluyor. Ons fiyatı ise şu sıralarda 2 bin 48 dolar seviyesinde dengelendi.

    Gram altın tarihi zirvede! İslam Memiş 'acele etmeyin' diyerek yatırımcıları uyardı

    Altın fiyatlarındaki yükselişin arkasında yarın açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri yer alıyor. Tarım dışı istihdam verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde uygulayacağı para politikasına ilişkin piyasalara ipucu verecek.

    İSLAM MEMİŞ'TEN GRAM ALTIN TAHMİNİ

    YouTube kanalındaki yayında altın fiyatlarını değerlendiren İslam Memiş, "Ons altın tarafında 2 bin 63 dolar var. 2024 yılı itibarıyla 2 bin dolar dip seviyesi, 2 bin lira gram altında dip seviyesi. Yani 2 binli rakamlar dip olacak demiştim. Düşüncem geçerli. Yılın ilk çeyreğinde 2 bin 150, 2 bin 200 lira. Ons altında 2 bin 150 dolara kadar yükseliş öngörüyorum.

    Gram altın tarihi zirvede! İslam Memiş 'acele etmeyin' diyerek yatırımcıları uyardı

    Yılın tamamında yol haritamızda değişiklik yok. Ons altında 2 bin 350 dolar seviyesi düşüncem. Gram altın yılın ilk çeyreğinde 2 bin 150 lira, ortalarında 2 bin 700 seviyesi, daha sonra 3 bin lirayı hedef alan bir yükseliş karşımızda olacaktır.

    "ACELE ETMEYİN"

    Gram altında her ay yeni rekor cümlesini sık duyacağımız bir fiyatlama karşımızda olmaya devam edecek. Elinde altın bulunduran satış için acele etmemeli.

    Gram altın tarihi zirvede! İslam Memiş 'acele etmeyin' diyerek yatırımcıları uyardı

    2024 yılında altın, altın çağını yaşayacağı için en fazla getiri gram altında olacaktır. Nakde ihtiyacı olmayan satış için acele etmesin. Altın borçlanmayın. Velev ki borçlanmak zorundasınız, 3 bin lira seviyesini göz önünde bulundurmanız gerekiyor."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Gram AltınOns Altınİslam Memiş
    Haberler > Ekonomi > Gram altın tarihi zirvede! İslam Memiş 'acele etmeyin' diyerek yatırımcıları uyardı
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