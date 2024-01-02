Reuters'tan dikkat çeken altın tahmini! 'Ralli görüyoruz'

2 Ocak 2024 17:04 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 17:04

Altın, 2023 yılını tarihi bir rekorla tamamladı. Ons başına 2.110 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan altın, yatırımcıların gözdesi oldu. Peki, altın fiyatları 2024’te nasıl bir seyir izleyecek? İşte Reuters, JPMorgan, UBS ve Dünya Altın Konseyi'nden tahminler...

Altın fiyatlarının 2023’teki yükselişinde, küresel ekonomide yaşanan durgunluk endişeleri, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi sinyalleri, Orta Doğu’da artan jeopolitik gerilimler ve altına olan talebin artması gibi faktörler etkili oldu.

2024 yılında ise altın fiyatlarını etkileyecek pek çok belirsizlik bulunuyor. Fed’in faiz indirimleri ne zaman ve ne kadar olacak? ABD’de enflasyon nasıl seyredecek? ABD başkanlık seçimleri altın fiyatlarını nasıl etkileyecek? Bu soruların yanıtları, altın fiyatlarının yönünü belirleyecek.

REUTERS, ALTIN FİYATLARINDA DAHA FAZLA ARTIŞ BEKLİYOR

Uzmanlar, altın fiyatlarının 2024’te de yükseliş trendini sürdüreceği görüşünde. Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının altın alımlarının devam edeceğini, bu alımların ise fiyatı destekleyeceğini belirtiyor. Fiyat hareketini değerlendiren Reuters ise, altın fiyatlarının 2024’te 2 bin 200 ile 2 bin 400 dolar aralığına ulaşabileceğini belirtiyor.

Haberde, "Altının 2023'teki şaşırtıcı derecede güçlü performansın ardından, 2024'te hedge fonlarının peşindeki üçlü momentum, merkez bankalarının sağlam bir hızla fiziki altın almaya devam etmesi ve ETF yatırımcılarından gelen yenilenen talep nedeniyle daha fazla fiyat artışı görüyoruz" denildi.

JPMORGAN, ONS ALTINDA 2 BİN 300 DOLAR ÖNGÖRÜYOR

JPMorgan, ABD'nin faiz oranlarını düşürmesinin beklendiği 2024 ortalarında altının 2 bin 300 dolarlık bir zirveye ulaşacağını tahmin ediyor. UBS ise, artan jeopolitik riskler ve enflasyon nedeniyle altının gelecek yılın sonuna kadar 2 bin 200 dolara ulaşmasını bekliyor.

FED KARARI BELİRLEYİCİ OLACAK

Ancak altın fiyatlarında her zaman bir risk unsuru da bulunuyor. Eğer ABD’de enflasyon beklentilerinin üzerinde artarsa ve Fed faiz indirimlerini ertelemek zorunda kalırsa, altın fiyatlarında düşüş yaşanabilir. Exinity’nin baş piyasa analisti Han Tan, bu senaryoda altının 2023’teki kazançlarının bir kısmını kaybedebileceğini söylüyor.